Documentário sobre o Napster e a revolução do MP3 nos anos 2000 ganha trailer; assista

O documentário em duas partes How Music Got Free, sobre como o MP3 e o Napster viraram a indústria da música de cabeça para baixo no início dos anos 2000, ganhou um trailer. Baseado no livro de mesmo nome, o filme, que conta com produção executiva de Eminem e LeBron James, estreia em 11 de junho na Paramount+. No Brasil, o filme chega um dia depois, em 12 de junho.

Retratando o caso do Napster e a comunidade de pirataria na internet entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, até o envolvimento do FBI, o documentário conta como a tecnologia disseminou a pirataria entre milhões de jovens no mundo todo, arruinando o modelo de venda de CDs da indústria da música.

"A tecnologia de compartilhamento de arquivos, combinada com a procura insaciável por novas músicas, criou tanto os meios como o motivo para milhões de jovens participarem em roubos descarados - e serem celebrados por isso", diz a sinopse do documentário.

Entre os entrevistados estão os rappers 50 Cent e Eminem, o produtor musical Timbaland e "pirateiros", que mantinham comunidades online de disseminação de música e vazavam álbuns inéditos para a internet.

O documentário, que estreou no SXSW no início do ano, tem direção de Alexandria Stapleton e produção da Warner Bros. Unscripted Television.