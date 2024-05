'Pacto com diabo' e racismo: novela polêmica da Globo será reprisada na TV

Do UOL, em São Paulo

O canal Viva irá reprisar a novela 'Corpo a Corpo', de Gilberto Braga, a partir do dia 24 de junho. A Globo fez o anúncio nesta semana, uma surpresa para os noveleiros de plantão, já que a produção é considerada como uma das mais polêmicas da teledramaturgia.

A história de 'Corpo a Corpo'

Exibida entre 1984 e 1985, a obra é protagonizada por Antonio Fagundes, Débora Duarte e Glória Menezes. Os dois primeiros interpretam um casal que vive um verdadeiro inferno nas mãos da vilã Tereza (Menezes), que foi rejeitada pelo galã no passado.

A personagem une forças com Raul (Flávio Galvão), que aparentava ser uma espécie de diabo. Ele se aproveita da ambição de Eloá (Débora Duarte) para fazer um pacto e realizar o sonho dela de ascensão social.

Mas a grande repercussão ficou com os personagens Sônia (Zezé Motta) e Cláudio (Marcos Paulo). A jovem arquiteta sofre racismo por namorar com o herdeiro de Alfredo Fraga Dantas (Hugo Carvana), rico empresário do Rio de Janeiro.

O casal termina o namoro, mas uma tragédia cruza o caminho de Sônia com a família novamente. Alfredo sofre um grave acidente e precisa passar por uma transfusão de sangue para sobreviver. Apenas a arquiteta tem o tipo sanguíneo que ele precisa e faz a doação para salvá-lo.

'Corpo a Corpo' substituirá 'Direito de Amar' na faixa das 14h40. A novela foi vendida para vários países, como Argentina, Bolívia, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Turquia, Uruguai e Venezuela.