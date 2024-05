Novo cometa detectado e pode ficar visível da Terra com 'superbrilho'

Um novo cometa - batizado como C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) - foi avistado por dois programas de observação astronômica neste primeiro semestre e deverá ser uma das atrações no céu ainda em 2024.

O que aconteceu

De acordo com a previsão dos astrônomos, a aproximação do objeto da Terra deverá acontecer em 13 de outubro. O acercamento do Sol, também chamada de periélio, deve ocorrer em 28 de setembro.

O cometa poderá brilhar com uma magnitude variando de 0,7 a 0,2, similar a algumas das estrelas mais brilhantes. Essa escala de brilho, porém, é reversa. Ou seja, significa que quanto mais brilhante for o objeto, menor será o número de magnitude.

Assim, à medida que o C/2023 A3 se aproxima do Sol, não somente o seu brilho aumentará, como poderá atingir uma magnitude -5, que está no mesmo nível do planeta Vênus, com magnitude -4,7, segundo informações do site 'Salon'.

Os cometas não são previsíveis, com fatores que podem afetar a sua visibilidade. Nesta lista, pode-se incluir desde a falta de brilho intenso à desintegração do objeto durante o caminho que percorre. No passado, houve cometas que não corresponderam às expectativas.

Como C/2023 A3 foi descoberto

O fenômeno foi avistado pela primeira vez em 22 de fevereiro pelo telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), na África do Sul. O local é um projeto financiado pela NASA, que também conta com telescópios no Chile e dois no Havaí.

C/2023 A3 (Tsuchinshan/ATLAS) Imagem: Wikimedia Commons

O cometa também foi verificado pelo Observatório da Montanha Púrpura (Tsuchinshan), na China. O local foi criado em 1934 e ficou conhecido por encontrar cometas no passado.

O que são cometas

Segundo o Observatório Nacional, os cometas são objetos feitos principalmente de gases congelados, rocha e poeira. Eles se tornam ativos à medida que se aproximam do Sol. Isso porque o calor do astro aquece o cometa de forma rápida, fazendo com que seu gelo se transforme em gás. Neste processo de sublimação, forma-se uma nuvem ao redor do cometa conhecida como " coma ".