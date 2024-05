Coldplay muda todo o visual das redes sociais e fãs especulam sobre futuro da banda

O Coldplay mudou a foto de perfil das redes sociais nesta quinta-feira, 23, sugerindo que o lançamento do novo disco está próximo. Anunciado no ano passado, Moon Music será o décimo álbum de estúdio da banda britânica. A imagem, conforme especulam os fãs, deve ser a capa do projeto.

A banda ainda não confirmou a data de lançamento de Moon Music, mas revelou tratar-se de uma espécie de continuação do álbum Music of the Spheres, de 2021, inspirado em temáticas espaciais.

Em novembro do ano passado, o Coldplay revelou que o projeto estava quase pronto, e convidaram os fãs a participarem de uma das faixas, One World. Para isso, era preciso acessar o site informado e gravar um áudio cantando "Ahhh" por alguns segundos.

O Coldplay está atualmente em turnê com a Music of the Spheres World Tour, que passou pelo Brasil em 2022 e 2023. Neste ano, a banda ainda viaja pela Europa e para a Austrália.

Depois de lançadas, as novas músicas devem integrar o repertório dos shows, afirmou o vocalista Chris Martin em entrevista concedida em janeiro ao City News.