Cher se apresenta em glamourosa campanha de arrecadação para pesquisas sobre Aids em Cannes

CANNES, França (Reuters) - De Cher a Tommy Hilfiger, os maiores nomes da indústria da moda e do entretenimento foram para Antibes nesta quinta-feira para arrecadar fundos para pesquisa voltada à Aids em um dos ambientes mais luxuosos e isolados da Riviera Francesa.

A atriz Demi Moore será a anfitriã da 30ª edição do glamouroso baile de gala beneficente organizado pela amfAR (Fundação para a Pesquisa da Aids, em inglês), que é realizado anualmente junto com o Festival de Cinema de Cannes.

Após um coquetel no terreno imaculado do Hotel Du Cap-Eden-Roc, os convidados do jantar, que pagam pelo menos 25.000 dólares por um único lugar, serão entretidos por Cher e Nick Jonas.

"Tenho lembranças maravilhosas de ter sido convidada para ser a anfitriã de um dos primeiros eventos da amfAR em Cannes pela minha amiga Elizabeth Taylor", disse Cher em uma declaração antes do evento.

A lendária ícone pop e ganhadora dos prêmios Oscar, Grammy e Emmy presidiu o baile de gala ao lado de Taylor em 1996, contribuindo para o sucesso inicial do evento, que foi realizado pela primeira vez em 1993. Ela foi homenageada com o prêmio de inspiração da amfAR em 2015.

Os convidados podem dar lances em obras de artistas como Andy Warhol e Kenny Scharf, bem como em experiências únicas na vida, como uma viagem à Antártida, uma viagem de luxo para as Maldivas ou um papel na série da Netflix "Emily in Paris", durante um leilão ao vivo.

Para aqueles que quiserem uma lembrança exclusiva da noite, duas fotografias em preto e branco de Cher tiradas pela renomada dupla Mert Alas e Marcus Piggott estarão em leilão.

A amfAR disse que o evento beneficente arrecadou até o momento 264 milhões de dólares para seus programas de pesquisa sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

