Bruce Springsteen, Lana Del Rey e Raye vencem prêmio de composição em Londres

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - Bruce Springsteen, Lana Del Rey e Raye estão entre os músicos vencedores em Londres, nesta quinta-feira, do Ivors, premiação anual para compositores. O roqueiro norte-americano Springsteen se tornou o primeiro compositor internacional a receber o Ivors Academy Fellowship, maior honraria da associação com sede no Reino Unido. O guitarrista e cantor de “Born to Run” se junta a Sting, Kate Bush e Paul McCartney, tornando-se assim um membro da academia. Ele foi reconhecido “pela sua contribuição extraordinária para a arte da composição e pelo impacto no cenário cultural britânico”. “Quero agradecê-los por deixar minha música entrar nos seus corações e nas suas almas. Quero agradecê-los por me incluir na desafiadora e linda vida cultural do Reino Unido”, afirmou, aceitando o prêmio entregue por Paul McCartney. “Antes era apenas um sonho. Agora é real.” Raye, que conquistou seis prêmios em uma noite no BRIT Awards, maior premiação musical do país, foi escolhido como o compositor do ano. O prêmio de Melhor Álbum, categoria descrita como uma celebração “à criatividade e inventividade consistente, e também para composições excepcionais”, foi para o baterista de jazz Yussef Dayes, com seu álbum majoritariamente instrumental "Black Classical Music". “Black Swan”, de Victoria Canal, que venceu no ano passado na categoria Estrela Em Ascenção, ganhou o prêmio de melhor canção musical e liricamente. Del Rey recebeu um prêmio internacional especial pela sua carreira e influência, enquanto Bernie Taupin, o colaborador de Elton John, foi premiado por sua contribuição para a música britânica. (Reportagem de Marie-Louise Gumuchian; reportagem adicional de Kristian Brunse)