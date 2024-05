Spoiler do final, casais: o que fãs querem saber sobre 'Bridgerton'?

"Bridgerton" foi o termo de entretenimento mais buscado no Google na última semana, segundo levantamento do Google Trends. Splash divulga com exclusividade os dados e as perguntas mais procuradas sobre a série.

O que aconteceu

"Bridgerton" foi o 37º termo mais buscado no Google nos últimos sete dias, sendo o Brasil o 16º país mais interessado na busca. A terceira temporada de "Bridgerton" estreou em 16 de maio.

Buscas por "Bridgerton" aumentaram sete vezes no Brasil (+620%) e seis vezes no mundo (+490%) na última semana. O interesse pelo termo "Bridgerton livro" também teve alta, de 640%.

Francesca (Hannah Dodd) foi a personagem da série mais buscada no Brasil nos últimos sete dias. Colin (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), os protagonistas da temporada, estão logo atrás no ranking, seguidos de Marina Thompson (Ruby Barker) e Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

O que fãs querem saber

Splash separou as perguntas mais buscadas - e suas respostas - no Brasil sobre a série na última semana. Confira: