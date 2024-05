Edlaine critica mudança de Liziane: 'Desesperada, quer fazer alguma coisa'

Na área externa de A Grande Conquista 2 (Record), Edlaine revelou que Liziane está procurando encrenca na Mansão para ter enredo. Ela justificou que foi por esse motivo que arrumou confusão no quarto nesta quinta-feira (23).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A participante refletiu sobre a mudança de postura da ex-Fazenda: "Até ontem, hoje de manhã, [tinha uma relação] maravilhosa. Dei um abraço nela hoje cedo... como que eu vou me importar com alguém que eu nem concordo com o jogo?".

Edlaine afirmou que Lizi quer transformá-la em sua adversária: "É porque ela está desesperada, quer fazer alguma coisa. E, tipo, ela arrumou alguém que sabe que bate de frente juntinho com ela. Porque ela está vendo que ninguém está batendo palma para maluco, para ela. Mas ela arrumou alguém, ela sabe, ela me conhece. O que ela está querendo? Essa pauta, porque aí vai ficar esse negócio eu e ela, vai ficar essa rivalidade".

Kaio concordou com a aliada e opinou: "Ela está precisando de uma rival".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 2ª Zona de Risco? Resultado parcial Total de 9339 votos 36,28% Any 33,01% Brenno 30,71% MC Mari Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9339 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso