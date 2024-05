Retrato de Kate em capa de revista contrasta com pintura de Charles; veja

Kate Middleton, 42, teve seu novo retrato divulgado na capa da mais recente edição da revista britânica Tatler. A arte é a primeira retratando Kate na posição de Princesa de Gales.

O que aconteceu

A imagem em questão contrasta com o retrato do Rei Charles III, que viralizou nos últimos dias.

A arte do rei foi feita por Jonathan Yeo, em que o monarca britânico aparece cercado por um vermelho com ares "infernais".

Obra da artista zambiana Hannah Uzor, a pintura de Middleton é inspirada no look da princesa em um evento no Palácio de Buckingham em novembro de 2022, em visita das autoridades da África do Sul à Inglaterra.

Em entrevista à Tatler, Hannah Uzor disse: "Todos os meus retratos são feitos de camadas de personalidade, construídas a partir de tudo o que posso encontrar sobre as pessoas retratadas".

A artista ainda ressaltou que o diagnóstico recente de câncer da princesa acabou impactanto em seu trabalho.

De acordo com ela, a decisão da princesa em revelar seu diagnóstico para o mundo a mostrou "falando com o coração, tendo coragem de enfrentar [um momento difícil] de cabeça erguida".

Middleton tornou público seu diagnóstico de câncer no último mês de março e não deu maiores detalhes sobre o tipo de tumor e nem sobre o tratamento.

Imagem: Reprodução/Divulgação