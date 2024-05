Preso mais de 20 vezes, ator de 'Os Caça-Fantasmas' morre aos 86 anos

Richard Foronjy era conhecido por papéis em filmes como "Serpico" (1973), "Era Uma Vez na América" (1984), "Fuga à Meia-Noite" (1988) e "Os Caça-Fantasmas 2" (1989).

O que aconteceu

O ator de 86 anos morreu no último domingo (19), de causas não divulgadas. A informação foi confirmada pelos familiares do falecido ao portal The Hollywood Reporter. "Sua jornada como pai foi marcada por desafios e complexidades", declararam eles ao veículo.

Antes de fazer sucesso no cinema, Foronjy deu trabalho à polícia dos Estados Unidos como criminoso. Ele foi preso mais de 20 vezes, por crimes como assalto a banco, roubo de cartões de crédito e falsificações. Sua última temporada atrás das grades durou oito anos.

"Fiz quase tudo [em termos de crimes], menos drogas e homicídio", contou o ator em uma entrevista concedida em 1987. Richard Foronjy deixa uma esposa, Wendy, além de quatro filhos, três irmãos e 17 netos.