Peça que conta origem de Vecna em Stranger Things ganha trailer eletrizante

"Stranger Things: The First Shadow" (A Primeira Escuridão) ganhou um novo trailer para anunciar o reinício da venda de ingressos para suas próximas apresentações na Inglaterra.

O que aconteceu

O vídeo de apenas 1 minuto e meio ilustra como Henry Creel (Louis McCartney), um jovem com estranhos poderes paranormais, pouco a pouco se converteria em Vecna (Jamie Campbell Bower), o vilão que aterrorizou a quarta temporada da série.

Outros personagens da trama da Netflix também têm sua juventude mostrada na peça. É o caso de Sue (Karen Ceesay) e Charles Sinclair (Arnell Powell), pais de Lucas (Caleb McLaughlin) e Erica (Priah Ferguson). Na peça, eles são vividos por Kemi Awoderu e Ammar Duffus.

As novas apresentações de "Stranger Thigns: The First Shadow" ocorrerão no Phoenix Theatre, em Londres. O espetáculo está em cartaz na capital britânica desde novembro de 2023, com considerável sucesso de público.