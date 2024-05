Monique Alfradique tem perfil no Instagram hackeado com golpe de renda extra

A atriz Monique Alfradique teve a conta do Instagram hackeada nesta terça-feira, 22. Em stories publicados na rede social, criminosos tentaram aplicar golpes com promessas de "renda extra". "Vocês aplicam e recebem o lucro em até cinco minutos", prometeu uma postagem.

Também no Instagram, a assessoria de imprensa da artista confirmou que Monique teve o perfil na rede invadido. "Em breve, mais informações", dizia a publicação.

Os golpistas publicaram um print fake simulando a tela inicial do celular da atriz com transferências bancárias. Em seguida, passaram a publicar capturas de telas de pessoas que, supostamente, teriam tido sucesso no falso investimento.

"Não é sorteio e nem pirâmide, você faz e ganha na hora, cai em até 2 a 5 minutos (sic). Eu me responsabilizo por qualquer envio, lembrando que é garantido o valor enviado", prometia um dos stories publicados pelo perfil da atriz. Os criminosos, inclusive, chegaram a criar uma conta reserva falsa de Monique, pedindo para que os interessados se comunicassem apenas por lá.

Alerta

Especialistas já alertaram que investimentos com promessas de lucros rápidos e excepcionais são sinais de alerta para golpes.