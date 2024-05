Kelly Osbourne diz que chefe de emissora afirmou que ela era gorda para TV

Kelly Osbourne, 39, filha do vocalista do Black Sabbath Ozzy Osbourne, confessou que um executivo de uma emissora afirmou que ela era gorda demais para aparecer na TV.

O que aconteceu

No podcast The Osbournes, ela lembrou desse episódio em que o chefe da emissora reclamou do seu peso. "Quando eu era criança, fui chamada no escritório da agência e o chefe estava colocando bolas de golfe em um copo e me fez um discurso inteiro sobre como eu era gorda demais para a TV", contou ela.

O executivo da emissora ainda fez um comentário sobre o futuro dela no showbiz. "Ele afirmou que precisava perder peso porque ficaria melhor", disse ela, que acrescentou que, de acordo com ele, assim ela iria trilhar um caminho na TV.

Embora não cite o nome do executivo, ela contou quando o episódio aconteceu. Kelly afirmou que foi em 2003, quando foi escalada ao lado de Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis no filme "Sexta-Feira Muito Louca", da Disney.

Eu ia interpretar a melhor amiga dela. Foi logo antes de minha mãe ser diagnosticada com câncer, então desisti. Kelly Osbourne

Ela continuou e disse: "E ele [executivo] estava apenas dizendo: 'Você não é uma estrela de cinema, mas poderia ser uma se perdesse peso'".