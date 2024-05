Juliano e Letícia Cazarré encontram com o Papa em viagem para Itália

Na manhã de hoje, Leticia Cazarré compartilhou alguns registros de viagem com Juliano Cazarré para a Itália, e mostrou que o casal se encontrou com o Papa Francisco.

O que aconteceu

O casal compareceu à audiência papal que aconteceu nesta quarta-feira, 22, no Vaticano, onde conheceram o Papa.

"Hoje, dia 22 de maio de 2024, será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco", escreveu Leticia.

"Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil", acrescentou.

A stylist explicou que um padre brasileiro responsável por um hospital especializado em doenças raras foi quem fez o convite para o encontro com o Papa Francisco.