Juliano e Letícia Cazarré comemoram encontro com o Papa Francisco

O casal Juliano e Letícia Cazarré compartilhou um momento especial nesta quarta-feira, 22. Os dois, ao lado do filho caçula, Estevão, puderam encontrar e conversar com o Papa Francisco no Vaticano. O momento foi registrado em uma série de fotos e vídeos compartilhados pelo ator e pela stylist no Instagram.

Letícia detalhou o momento em um longo texto publicado na rede social. "Será sempre para nós um dia inesquecível. O dia em que nós conhecemos, apertamos as mãos, conversamos e nos apresentamos pessoalmente ao Santo Padre, o Papa Francisco", escreveu.

Os dois foram à Itália a convite do Padre Márlon Múcio, com quem já haviam firmado uma parceria para a fundação de um hospital para doenças raras, o Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, em Taubaté. Padre Márlon é portador de uma doença rara, a Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD) ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Laere (BVVL), assim como uma das filhas do casal, Guilhermina, diagnosticada com Anomalia de Ebstein.

Letícia disse que o casal apresentou a família ao Papa por uma foto e entregou a ele o título de embaixador mundial dos raros. Ela também comentou a importância de Francisco. "Ele, que é Pedro, sucessor de São Pedro, representante do próprio Cristo desde a ascensão do Senhor aos Céus, e que detém as chaves da nossa Santa Igreja. [...] Nós, católicos, temos imensa gratidão e rezamos diariamente pelo Papa Francisco. Acima do Papa, só Deus", afirmou.

Juliano publicou um registro em vídeo de momentos antes do encontro. "A gente teve a graça de conseguir ficar bem pertinho de onde o Papa vai ficar", comentou. Na publicação, Padre Márlon se emocionou com o momento: "não sei como vai ser, o que sei é que é um dos dias mais felizes da minha vida".

Católicos devotos, Juliano e Letícia são pais de seis filhos. O mais novo, Estevão, nasceu no início de março. Os outros filhos são Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina.