Jade Picon se hospeda em casa de R$ 200 milhões de suposto affair

Jade Picon, 22, se hospedou em uma casa de R$ 200 milhões em Los Angeles, nos Estados Unidos, de um bilionário brasileiro que seria um possível affair da influenciadora digital.

O que aconteceu

O imóvel fica localizado em Beverly Hills e foi alugado por Ruyter, empresário e influenciador. O rapaz é apontado como novo affair da influenciadora digital.

A influenciadora digital não apareceu ao lado do empresário, mas acabou sendo vista em um vídeo que ele fez mostrando a companhia de amigos.

Semana especial com os amigos



ruyter via Instagram stories pic.twitter.com/zomgLs152u -- Central Jade Picon (@cfjadepiconn) May 20, 2024

Casa em LA

A casa alugada por Ruyter ocupa um terreno de 1740 metros quadrados. O imóvel tem uma arquitetura moderna, pé direito de 9 metros, com uma construção com acabamento em mármore italiano, muitas paredes de vidro e estrutura metálica.

Cômodos da casa moderna do influenciador. A casa tem seis quartos, oito banheiros, salas, como uma de cinema para 25 pessoas, boate subterrânea, salão de jogos, adega, spa, câmara criogênica, sauna, e salão de beleza. Há até uma réplica do esqueleto de um dinossauro, todo dourado.

Vista impactante para a cidade. A casa tem uma vista para Los Angeles e uma piscina com borda infinita e com fundo transparente. Totalmente equipada com tecnologia, a propriedade é controlada por sistemas inteligentes.

