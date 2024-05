Atriz de 'Turma da Monica' vive 1º beijo em comédia com globais: 'Nervosa'

Giulia Benite deu seu primeiro em cena durante as gravações de "Morando com o Crush". Em entrevista a Splash, a atriz revelou como foi a experiência.

Fiquei bem nervosa. Eu nunca tinha feito um filme nem com um par romântico. No máximo, uns olhares na 'Turma da Mônica', que era uma coisa mais inocente.

'Coisa forçada'

Giulia teve medo de beijo ficar ruim nas telas. "Confesso que fiquei bem tensa. Mas não foi por timidez. Foi porque queria muito que a cena ficasse boa, que a gente tivesse química e não ficasse aquela coisa forçada."

Na produção, atriz vive amor à primeira vista com Vitor Figueiredo. Os interpretes de Luana e Hugo se apaixonam na escola, porém o namoro inesperado de seus pais e a decisão de morarem juntos atrapalha o romance do jovem casal.

O Vitor tornou isso tudo muito mais fácil. Apesar de nós dois estarmos muito nervosos, ele foi mega respeitoso e romântico. Me senti muito mais confortável.

Vitor Figueiredo e Giulia Benite se beijam em 'Morando com o Crush' Imagem: Divulgação/Paris Filmes

'Exatamente o que eu estava passando'

Transição para os papéis adolescentes não foi difícil. Giulia é conhecida por interpretar a versão infantil de Mônica nas adaptações dos quadrinhos de Mauricio de Sousa, "Turma Da Mônica: Laços" (2019) e "Turma da Mônica: Lições" (2021).

Não foi um grande passo. Todas as minhas personagens estavam passando pela mesma fase que eu estava passando na vida real.

Interpretou mônica durante a infância. "No primeiro filme, eu estava aproveitando a infância, assim como a Mônica. Depois ela passou pela transição para a adolescência, e eu também. Exatamente o que eu estava passando."

Giulia Benite como Mônica em 'Turma da Mônica: Lições' Imagem: Divulgação

Agora, Giulia vive as mesmas descobertas que a personagem de "Morando com o Crush". "A fase mais madura da adolescência, a que a Luana está passando e eu também. Foi tudo muito natural para mim. Isso tornou tudo muito mais fácil."

"Morando com o Crush" estreia amanhã nos cinemas. Também estão no elenco Marcos Pasquim, Carina Sacchelli, Juliana Alves e Júlia Olliver. A produção é da Paris Entretenimento, com coprodução da Paramount Pictures e da Simba Content, e apoio do Telecine.