"Garfield - Fora de Casa" faz Chris Pratt lembrar de seu lado preguiçoso

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Dar voz ao icônico gato laranja e preguiçoso em "Garfield - Fora de Casa" fez com que Chris Pratt se lembrasse de si mesmo quando estava na casa dos 20 anos e começo dos 30.

"Eu comia muito, o tempo todo, e era muito preguiçoso", disse ele à Reuters.

"Eu nunca me exercitava e comia muito, e era ótimo", acrescentou o ator de "Guardiões da Galáxia". "Então, agora não tenho mais isso, mas tenho a sensação de que sou constantemente mimado. Então, dependendo da época da minha vida de que estamos falando, há semelhanças entre os personagens."

Pratt observou com humor que sua conexão com o personagem ficou mais forte de várias maneiras antes da entrevista.

"Eu me tornei o Garfield. Veja. Tenho laranja ao meu redor. Fui mimado e acariciado durante toda a manhã antes desta entrevista e agora vou comer uma grande tigela de lasanha", disse ele.

A famosa história em quadrinhos de 1976 do cartunista Jim Davis está passando das páginas para a animação. Distribuído pela Sony Pictures, chegou aos cinemas do Brasil no começo do mês.

O filme acompanha Garfield, um gato laranja letárgico e ganancioso, quando ele é arrancado de seu estilo de vida mimado e forçado a realizar um assalto em nome de seu pai, Vic, com voz de Samuel L. Jackson.

Receber a aprovação de Davis, cuja história em quadrinhos foi publicada em mais de 2.000 jornais e revistas em todo o mundo, significou muito para Pratt.

"Sim, ele é o criador do personagem, e soube recentemente que ele fez uma citação gentil e me deu nota 10 de 10 como a voz de Garfield", disse Pratt.

"Acho que não tinha percebido a pressão que estava sentindo para obter a aprovação dele e, portanto, o fato de ele ter se sentido assim significa muito para mim", acrescentou.