'One Piece', 'Dragon Ball': 7 games que mantém histórias oficiais de animes

Enquanto alguns fãs curtem viver nos games aventuras inéditas com seus personagens favoritos dos animes, muitos preferem aqueles jogos que seguem as histórias já conhecidas. Há até aqueles que usam os jogos para conhecer a história de uma série de uma forma mais interativa!

Splash reúne lista de jogos de videogame que seguem as histórias oficiais de seus animes e que permitem ao gamer otaku reviver grandes momentos de suas histórias favoritas.

"Dragon Ball Z: Kakarot"

(PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX Series S/X, Switch)

"Dragon Ball Z Kakarot" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

Desde sempre jogos de "Dragon Ball" tentam recontar os eventos do anime, como na trilogia "Legacy of Goku" de Game Boy Advance ou nos "Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai". Porém, nada chega aos pés da adaptação feita no recente "Dragon Ball Z: Kakarot".

A ideia do game é recontar todos os eventos a partir de "Dragon Ball Z" a partir do encontro de Goku com seu irmão Raditz até a derrota de Majin Buu. Para deixar o pacote ainda mais completo, DLCs foram lançados, incluindo os especiais do Trunks do futuro, do Bardock e do arco do Goku lutando contra Piccolo Jr. no torneio de artes marciais. Teve até um extra com a luta contra Uub do final do anime.

"Kakarot" permite ao jogador explorar um mundo vasto e parecido com o que se vê no anime. O controle dos combates é próximo ao dos jogos de luta 3D da franquia. Ainda que seja um pouco repetitivo, é uma ótima alternativa para os fãs acompanharem a trajetória de Goku na série.

"Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4"

(PC, PS4, XBOX ONE, Switch)

Série "Ultimate Ninja" de "Naruto" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

Desenvolvido pela CyberConnect2, a queridinha dos fãs de anime por sempre trabalhar bem com a franquia do ninja, "Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4" é o último jogo dessa série. Neste quarto jogo o foco é adaptar o arco final de "Naruto Shippuden", ou seja, a Guerra Ninja. Porém, ele separa um tempinho para relembrar momentos clássicos da série.

No ano seguinte ao seu lançamento, ele ganhou o DLC "Road to Boruto", ao adaptar o filme "Boruto: Naruto, o Filme" e permitir que o jogador se aventure com Boruto e os demais personagens do novo Time 7. E o melhor? O game foi todo dublado em português com quase todas as vozes do anime original.

"One Piece Pirate Warriors 4"

(PC, PS4, XBOX ONE, Switch)

Série "Pirate Warriors" de "One Piece" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

A franquia "Warriors" vem de "Dinasty Warriors", um game no qual o jogador controla um general de guerra e precisa dominar um certo número de territórios. Marcada por uma jogabilidade que envolve derrotar centenas de inimigos ao mesmo tempo, a franquia ganhou derivados baseados em outras séries, como "The Legend of Zelda" e "One Piece".

A mais recente versão de "Pirate Warriors" adapta com muita criatividade os eventos de "One Piece" após a chegada dos piratas na Grand Line. Os fãs dos chapéu de palha poderão vivenciar as aventuras ocorridas em Alabasta, Water 7 e até mesmo Dressrosa e Whole Cake. Há também o arco de Wano, porém o jogo foi lançado antes do mangá terminar a história —os desenvolvedores criaram trama alternativa (e igualmente maluca).

"One Piece" se adaptou ao formato "Warriors", afinal o game se trata basicamente de uma pessoa superpoderosa correndo de um lado para o outro do cenário para resolver problemas e sentar a porrada em muitos inimigos. Ou seja, uma terça-feira normal no mundo de "One Piece".

'My Hero One's Justice'

(PC, PS4, XBOX ONE, Switch)

Jogo "My Hero One's Justice" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

Ainda que não utilize o nome da série, este game é uma adaptação de "My Hero Academia". O jogo de luta em 3D segue o começo da história e é possível controlar Deku, Bakugo, Todoroki e uma série de outros personagens até chegar na emocionante luta entre o Allmight e All For One.

Aqui ninguém inventa a roda: "My Hero One's Justice" é um jogo de luta com os clichês do gênero, mas consegue divertir fãs da série. Os poderes dos personagens são bem representados e a jogabilidade é atrativa até para quem não é muito fã de jogos de luta. Ganhou uma sequência prosseguindo com a história.

'JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R'

(PC, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX Series S/X, Switch)

Jogo de "Jojo's Bizarre Adventure" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

Mais que um resumo de "Jojo's Bizarre Adventure", "All-Star Battle R" é uma homenagem ao legado de Hirohiko Araki. Esse remaster do jogo de PlayStation 3 apresenta um rol de 51 personagens controláveis, cobrindo as oito primeiras partes da série original, além de um conteúdo extra da série "Baoh" do mesmo autor.

Há um modo que avança a história do mangá retratando as principais lutas e, também, coloca diálogos explicativos para cobrir os buracos. Ainda que não seja uma forma de apresentar a série a um novato, serve como forma de relembrar a um fã grandes momentos da franquia.

Houve muito cuidado na produção desse jogo: o uso de onomatopeias, referências a trechos muito específicos e mais indicam que os desenvolvedores eram muito fãs de "Jojo's Bizarre Adventure".

'Sand Land'

(PC, PS4, PS5, XBOX Series S/X)

Jogo de "Sand Land" Imagem: Reprodução/Bandai Namco Entertainment

Infelizmente menos conhecido que os demais da lista, "Sand Land" é um mangá de Akira Toriyama feito após o término de "Dragon Ball". Em vez de criar outra trama de luta entre personagens superpoderosos, o autor desenvolveu uma história ambientada em um cenário desértico no qual a população está à mercê da distribuição de água de um rei ganancioso. Para encontrar uma fonte lendária, um ex-militar se alia ao príncipe dos demônios e juntos acabam descobrindo alguns segredos.

"Sand Land" ganhou um anime recente, lançado no Star+, com novas histórias criadas pelo próprio Akira Toriyama que serviram como fonte para o jogo. O game é uma aventura em mundo aberto no qual controlamos Beelzebub em meio a um deserto hostil com monstros, mercenários e soldados do rei. O destaque aqui é a possibilidade de usar veículos de guerra. Com um clique, Beel pode invocar um tanque de guerra ou um robô motorizado, e cada um deles oferece jogabilidades diferentes.

'Dragon Ball Advanced Adventure'

(GBA)

Jogo de "Dragon Ball" no GBA Imagem: Reprodução/Bandai/Atari/Banpresto

Se "Dragon Ball Z Kakarot" adapta tudo o que temos do Goku adulto, o clássico "Advanced Adventure" de Game Boy Advance transpõe toda a aventura do Gokuzinho para os jogos. O game aqui é um beat'em up, gênero de jogos com um personagem avançando na tela e batendo nos infinitos adversários que aparecem.

Goku passa por todos os lugares que marcaram o começo de suas aventuras, como a Torre dos Músculos e a base do exército Red Ribbon. Normalmente, o jogador avança em fases 2D enfrentando inimigos, até que a jogabilidade muda nos chefes. Aqui o game se torna um jogo de luta mais tradicional, com mecânicas de parry e tudo.

"Advanced Adventure" tem um visual lindo até para os dias de hoje, apresentando modelos em 2D muito fluidos e belos cenários. A jogabilidade nas batalhas contra chefe é o ponto alto, e é triste pensar que nunca mais tivemos um jogo nesse esquema.