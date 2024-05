Ex-empresário do RBD se pronuncia após ser acusado de desviar dinheiro

Guillermo Rosas, ex-empresário do RBD, se pronunciou pela primeira vez, na noite de ontem, sobre as acusações de que teria desviado dinheiro da turnê do grupo de 2023.

O que aconteceu

Em uma nota à revista People Espanha, Rosas negou as acusações de que teria desviado dinheiro da Soy Rebelde Tour.

Inocente: "Em nenhum momento, a T6H Entertainment [sua empresa], nem Guillermo Rosas, nem qualquer funcionário da empresa desviou ou fez uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Também não participou de nenhum tipo de desvio de qualquer espécie, como sugeriram alguns meios de comunicação".

Ele ainda pontuou que continuará tentando provar sua inocência.

A primeira auditoria já foi realizada por um escritório de contabilidade em Nova York, que segundo ele, atestou que não há fraude ou uso indevido de fundos pela T6H: "Mesmo assim, as partes decidiram de comum acordo realizar uma segunda auditoria com outra empresa para uma segunda confirmação".

Dados: "Estes foram administrados pela T6H principalmente durante a fase de pré-produção para a realização deste projeto. A empresa Souls Productions Inc, responsável pelos artistas, administrou o restante das receitas e fundos da turnê (mais de 90%) desde o primeiro fim de semana de shows", detalhou.

Transparência: "T6H e Guillermo Rosas foram promotores ativos desta turnê de reencontro, e durante vários anos foram mantidas conversas com cada um dos artistas. Nós que compomos a T6H Entertainment confiamos que esta comunicação servirá para esclarecer dúvidas, contribuindo para a transparência e clareza".