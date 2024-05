Ex-BBB Maycon acusa Globo e detona contrato: 'Sensação de sequestro'

O ex-BBB 24 Maycon expôs hoje (22) detalhes de seu contrato com a Globo, que se encerrou ontem.

No Central Splash, Maycon disse que recebeu muitas propostas de publicidades após o reality e que, mesmo querendo aceitá-las, foi barrado pela Globo, que pedia "valores absurdos" por elas.

Em um dos exemplos de "publis" que não conseguiu fechar, o ex-BBB passaria dois dias em um destino com tudo pago. A Globo, no entanto, exigiu R$ 60 mil pela proposta. "Eu iria de graça", comentou Maycon. "Cria muita expectativa".

Com o fim do contrato da emissora, Maycon comemorou a liberdade. As propostas passadas, no entanto, não foram recuperadas.

Maycon ainda disse que se sentiu enganado pela emissora, que prometeu por dois meses um "media kit" dele, e acabou por enviar um material "desqualificado".

O ex-BBB ainda afirmou que a Globo tende a escolher seus favoritos no reality, e criticou a edição do programa, que "me colocou como capacitista e machista". "Tava nítido que eles têm seus preferidos", disse. "Me colocaram de palhaço de circo?".

Não leu o contrato?

Maycon também comentou no programa sobre as condições em que precisou assinar o contrato do Big Brother Brasil. "O que eu ganho financeiramente da Globo hoje, por todo o meu período de contato, eu tiraria em um mês de trabalho", explicou. "[Ao assinar] Pensei: se saio na primeira semana, estraguei toda a minha vida".

Após assinar o contrato, Maycon disse que "chorou muito" para assimilar sua escolha. "[Mas] Seria muito pior para mim se eu não tivesse assinado o contrato naquele momento. Não posso explicar o porquê", conta.

É como se eu tivesse sido sequestrado e tivessem pedido uma fortuna para me soltar Maycon

Ele encerra dizendo que continua em busca de oportunidades de trabalho e toparia participar de A Fazenda (Record).

Assista à íntegra do Central Splash:

