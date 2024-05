Marcela Mc Gowan ensina posição para usar com vibrador: 'Sentada da deusa'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (22), a influenciadora e ginecologista Marcela Mc Gowan revela uma posição para se usar um vibrador, fala de relacionamento com a cantora Luiza Martins e comenta o medo que sentiu de revelar sua bissexualidade.

Marcela conta sobre a posição que chama de 'sentada da deusa'. "Sentada da deusa é uma posição que eu nomeei porque eu fazia especialmente com mulher. A pessoa que está deitada fica sentadinha, quietinha e posiciona o vibrador geralmente na vulva de quem tá embaixo."

A outra pessoa senta por cima e encaixa também no vibrador. Ele vibra nas duas vulvas ao mesmo tempo. Marcela Mc Gowan

A médica conta como começou o relacionamento com a cantora Luiza Martins. "A gente tomou todas [bebidas]. Aí fui lá e beijei. Ela achava que eu nunca ia me interessar por ela. Mas eu também estava só pra ficar, estava 'piranhona'. No primeiro beijo, eu já me lasquei. "

Sabia que aquele beijo tinha sido diferente dos outros que eu tinha dado na semana anterior. Falei: 'vou viver.' Estamos juntas há 3 anos. Marcela Mc Gowan

Marcela também fala sobre sua bissexualidade. "Eu tinha muito medo [de sair do armário] pela ginecologia, do quanto isso poderia afetar. Como as mulheres de uma cidade pequena vão entender que eu gosto de mulher e vão achar que meu consultório é tranquilo? Quando eu despertei pra tudo, eu fiquei: o que eu vivi na minha vida que foi por mim?"

O "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.