Divorciados buscam novo amor em Casamento às Cegas; veja elenco e trailer

A quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil tem participantes que já foram comprometidos em busca de novo amor. Splash divulga em primeira mão o trailer, elenco e data de estreia.

Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance

Participantes buscam segunda chance no amor. Nova edição é formada por pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou.

Todos já viveram relacionamentos sérios. De pedidos de casamento que não deram certo a términos às vésperas do casamento, eles já passaram por poucas e boas.

Temporada estreia em 19 de junho. Temporada será dividida em três partes, com novos episódios em 26 de junho e 3 de julho.

Quem são os participantes

Alexandre Thomaz, 34, terminou um casamento recentemente. O empresário do ramo de eventos de São Paulo tem um filho de 2 anos e procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele.

Alexandre Thomaz Imagem: Divulgação/Netflix

André Romano, 30, passou por uma série de acontecimentos difíceis. O Analista de Conformidades é pai de uma menina de 3 anos e quer encontrar uma pessoa para dividir a rotina e os planos para o futuro.

André Romano Imagem: Divulgação/Netflix

A workaholic Ariela Carasso, 34, está pronta para superar as decepções do passado. Diretora de Eventos, ela mora com os pais e a filha de 9 anos e quer um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos.

Ariela Carasso Imagem: Divulgação/Netflix

Evandro Pinto, 35, é separado há cinco anos e pai de duas filhas. O Segurança Pessoal e Trader mora sozinho com o seu cachorro e vem de uma família bem unida, composta pela mãe e seis irmãos.

Evandro Pinto Imagem: Divulgação/Netflix

Gabriel Kaled, 31, busca uma "dona definitiva". O economista já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos e já fez um pedido de casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo.

Gabriel Kaled Imagem: Divulgação/Netflix

Ingrid Santa Rita, 33, não tem paciência para aplicativos e busca relação diferente. Mãe de duas filhas, de 14 e 21 anos, a arquiteta já foi desrespeitada em relacionamentos passados.

Ingrid Santa Rita Imagem: Divulgação/Netflix

Leandro Marçal, 32, já foi zagueiro de futebol. Atualmente atuando como personal trainer em São Paulo, ele foi casado por 3 anos e se separou recentemente.

Leandro Marçal Imagem: Divulgação/Netflix

Leonardo Plácido, 34, está solteiro há oito anos. O advogado morou com a última namorada por quatro anos e acredita muito na energia do universo.

Leonardo Plácido Imagem: Divulgação/Netflix

O relacionamento de Marcia Ishimoto, 34, terminou em amizade. A promotora de eventos tem um filho de 5 anos e se inspira na relação dos pais, de mais de 30 anos.

Marcia Ishimoto Imagem: Divulgação/Netflix

Marília Pinheiro, 37, teve dois namoros frustrados. A bancária resolveu participar do experimento para tirar a "melhor de três".

Marília Pinheiro Imagem: Divulgação/Netflix

A divorciada Muriel de Aquino Silva, 36, sonha em ser mãe. Com saudade de compartilhar a rotina com alguém, a executiva de vendas busca um homem que a apoie e que não seja indeciso.

Muriel Aquino Imagem: Divulgação/Netflix

Filho único, Patrick Ribeiro, 32, está solteiro há alguns meses. O relacionamento mais longo do gestor de tráfego durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto.

Patrick Ribeiro Imagem: Divulgação/Netflix

Renata Giaffredo, 33, é mãe de pet e tem uma irmã gêmea. A advogada já viveu uma união estável no passado e garante que está pronta para uma nova chance de encontrar o sortudo que vai conquistá-la.

Renata Giaffredo Imagem: Divulgação/Netflix

Rodrigo Knoeller, 40, terminou um relacionamento de nove anos. Gerente de marketing, ele gosta muito de música e esportes, e quer encontrar uma companheira que curta tudo isso.

Rodrigo Knoeller Imagem: Divulgação/Netflix

Vanessa Kurashiki, 33, terminou o noivado pouco antes de subir ao altar. A advogada sonha em ser mãe e não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia.