Atriz de série teen diz que homens coadjuvantes recebiam mais por episódio

A atriz Sasha Pieterse, 28, confessou que os homens coadjuvantes de "Pretty Little Liars" recebiam mais por episódio, apesar da série teen ter cinco protagonistas mulheres.

O que aconteceu

Sasha contou que, inicialmente, os atores ganhavam mais do que as mulheres por episódio. No podcast Pretty Little Liars: True Crime, comandado também por atrizes da série Tammin Sursok e Lindsey Shaw, Sasha comentou sobre a disparidade salarial ao ser questionada.

"Essa é uma coisa justa e injusta", começou ela. "Eu não acho que eles ganharam mais no total (da série), mas por episódio, sim", afirmou.

O comentário de Sasha se explica porque as protagonistas estiveram em todos os episódios, com exceção de Sasha, que esteve em 158 de 160 episódios. Dessa foram, ao todo, a produção garantiu um ganho maior com a série.

Tammin, então, contou que somente na quinta temporada que as mulheres se uniram para solicitar um aumento salarial. "Todas entraram juntas para conseguir um aumento salarial. Porque, uma vez pago [o salário], você paga ao seu agente, ao seu advogado… Depois você paga para o seu publicitário e depois os impostos… Você está recebendo, tipo, 30% do que ganha", disse ela.