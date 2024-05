Após saída da UTI, mulher de Roque rebate crítica: 'Pra amar não tem idade'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A mulher de Roque, Janilda Nogueira, rebateu crítica sobre o relacionamento com Roque, 87, que saiu da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta terça-feira (21), mas continua internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, em São Paulo.

O que aconteceu

Janilda compartilhou uma foto de mãos dadas com Roque para rebater críticas sobre a diferença de idade entre os dois. "Doa quem doer. Quem ama cuida. Pra amar não tem idade, nem sexualidade, nem religião. Só ama o amor cura", escreveu ela em um post no Instagram.

Nos comentários, os seguidores fizeram comentários como forma de apoio. "Meus lindos, só quem convive sabe tudo que você faz por ele, todo amor e cuidado", disse uma usuária da rede social. "O amor cura. E você é uma ótima esposa.. Parabéns, que Deus abençoe vocês sempre", comentou mais uma. "Seu amor e seus cuidados curam, sim. Tantas coisas que já passou com o Roque, venceram cada batalha. Dessa vez não será diferente", afirmou outra.

Internação

No sábado passado (18), Roque se sentiu mal e desmaiou durante um almoço em família em um restaurante.

Ele foi levado ao hospital às pressas. O assistente de palco do Programa Silvio Santos foi encaminhado ao hospital Santa Elisa e internado na unidade. Lá, foi detectado um sangramento intracraniano, na parte frontal da cabeça.

Na segunda-feira (20), Maísa Alves, assessora de imprensa do SBT, publicou uma foto do assistente de palco do Programa Silvio Santos nas redes sociais. Ele apareceu sentado em uma cama hospitalar. Maísa tinha afirmado que Roque "está bem" e que a imagem foi feita minutos antes de ser postada.