MC Mari e Guipa trocam farpas após Zona de Risco: 'Mente na cara dura'

MC Mari e Guipa se exaltaram em A Grande Conquista 2 (Record) após trocarem votos na formação da segunda Zona de Risco.

O que aconteceu

Mari questionou o jogo do jornalista: "Está me deixando um pouco confusa, percebi que está trabalhando com a dualidade. Por exemplo, chega para mim, fala de uma pessoa e, horas depois, está conversando com a pessoa. Quando não está malhando, está comendo, quando não está comendo, está chamando para conversar, e isso acho muito errado. Não vou falar sobre mulher, grito, porque acho que nós dois temos a mesma personalidade, nisso a gente se resolve".

Ele negou que conversasse sobre jogo com a maioria, afirmando ter trocas sobre vida. "O que acontece é que as pessoas entram em uma pira louca", pontuou.

Brenno interrompeu, Guipa disse que estava dando um exemplo e a cantora disparou: "Vou dar um exemplo, uma briga que tive com o Kaio, você me chamou ali no canto, falou: 'Kaio está falando a verdade, Brenno é um mentiroso".

O radialista recusou e apontou: "Brenno, deixando claro, o que falei para você, falei que tinha se perdido e tomar cuidado com as pessoas que você se aproximava. Não falei mal [dirigindo-se à Mari]".

Em sua vez de votar, Guipa declarou: "Voto vai na MC Mari para eu ter direito de resposta. Está muito claro, existe uma formação de grupo, existe algo velado aqui, onde, nesse momento, Brenno, que é o novo integrante do grupo, teve uma informação passada pela Mari, que não falei pelas costas, apenas trouxe um registro de que estava preocupado com o Brenno". Ainda, definiu o participante como uma peça do tabuleiro da artista, chamando-a de "sorrateira".

MC Mari rebateu: "É um cara que joga sozinho, mas precisa conversar com a casa toda para se reafirmar no jogo. Ele mente na cara dura, chega no ao vivo e ele diz que não falou absolutamente nada".

Mesmo depois da formação da Zona de Risco, Guipa e Mari continuaram trocando farpas. Ele reforçou que Brenno seria usado por ela e que inferniziaria o jogo da rival.

