Guipa confronta adversários após treta: 'Vou infernizar e tirar um por um'

Guipa seguiu discutindo com MC Mari e Brenno em A Grande Conquista 2 (Record). No ao vivo, Rachel Sheherazade até interrompeu a treta do jornalista com Brenno.

O que aconteceu

Encrencando com a dupla, Guipa disparou para a cantora: "Quem me manda calar a boca é minha mãe, você é quem?". Ela o alfinetou dizendo que era a "chefe do grupo" e ele rebateu que "quem tinha chefe era tribo".

Ele continuou: "Com você, não falo mais nada. O Brasil está do meu lado e eu vou infernizar o seu jogo".

MC Mari disse que tinha "pena" do rival e que ele estava "desesperado". O radialista sugeriu que ela tinha falado agressão para ele e isso poderia se virar contra ela em processo.

Bruno se intrometeu na treta do trio. "Não comprem essa briga, porque o jogo que ele quer fazer é: vou me colocar contra a casa para que eu seja vítima aqui dentro", opinou. A artista acrescentou que ele estava "se afundando sozinho".

Guipa afirmou que Bruno era insuficiente e avaliou Mari e Brenno: "Vocês dois são um problema particular comigo. Ele [Bruno] estou cagando. Eu vou tirar você [Mari] do programa! Vou tirar um por um".

