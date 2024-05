Any e Hadad tretam: 'Não concordo com seu posicionamento e falo na cara'

Anahí e Hadad discordaram e discutiram mais uma vez após a formação da segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A influencer o criticou e se defendeu: "Penso completamente diferente de você e estou tranquila com isso, estou tranquila em relação a quem eu sou. Eu sei que não fico falando mal de você por aí como você faz de mim".

Hadad salientou: "Eu também, só não concordo com o seu posicionamento, Any. Também não fico [falando mal de você]. Não concordo com o seu posicionamento e falo na sua cara isso".

Com a continuação da conversa, Hadad se recusou a ouvir e Any retrucou: "Está bom, eu também falo na sua cara as coisas que tenho para te falar (...). Você fala e dá as costas. Parabéns! Que educação, queridinho...".

O empresário a alfinetou: "Para falar com você? [Negou com gestos], cansei. Fala pelos cantos, igual você faz".

