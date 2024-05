Maria Gadú conta que mãe a obrigou a gravar 'Shimbalaê': 'Vai gravar, sim!'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (15), a cantora Maria Gadú revela que não queria gravar "Shimbalaiê", um dos seus maiores sucessos, que não esperava sua fama e abre o jogo sobre sua relação com o pai.

Maria Gadú revelou ter escrito "Shimbalaiê" aos 10 anos. "Tinha 10 anos quando fiz e não queria gravar. Gravei meu primeiro disco como adolescente. Que adolescente quer gravar a musica que fez com 10 anos? Não interessa nem o conteúdo da canção."

Minha mãe foi no estúdio com a demo que eu fiz e falou: 'Vai gravar, sim!'. Maria Gadú

A cantora conta como lidou com o sucesso que teve, em meio de uma depressão. "Não vim de uma realidade que proporcionou essa possibilidade de sonhar [com sucesso]. A música era um ofício, eu ia seguir com ela, ter minha casa, ia lá tocar, e é isso. Sucesso sempre foi um plano muito baixo."

Tive uma depressão muito profunda, um vazio. Um ritmo de trabalho insano e falta de cotidiano. Maria Gadú

Maria Gadú fala ainda como é sua relação com seu pai. "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avó paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo."

Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver... Eu fui voyeur da vida do meu pai. Maria Gadú

O "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio.