Roberto Carlos doará 100% da renda de seu show de Dia das Mães para as vítimas do RS

Roberto Carlos decidiu doar integralmente para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul a renda de seu show de Dia das Mães realizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. A apresentação ocorreu no domingo, 12.

"A população do Rio Grande do Sul tem pressa. E, por conta desta urgência, o cantor Roberto Carlos decidiu doar integralmente a renda do show em homenagem ao Dia das Mães", explicou a assessoria do cantor, em nota enviada à imprensa.

O 'Rei' já havia doado R$ 200 mil para a causa, mas compreendeu a urgência da situação, e decidiu doar o lucro de seu show em Santos, em vez de realizar um show beneficente posterior, como havia afirmado anteriormente.

Atualmente, o Rio Grande do Sul passa por um estado de calamidade pública, no que já é considerado o maior desastre natural de sua história. Mais de 2,1 milhões de gaúchos foram afetados pelas chuvas, com 143 mortes e 125 desaparecidos.