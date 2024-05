Ex-É o Tchan volta a treinar para fisiculturismo após 'glúteos falsos'

Juliane Almeida, 43, ex-morena do É o Tchan, voltou a treinar após perder campeonato por 'glúteos falsos'.

O que aconteceu

Juliane mostrou sua rotina de treinos pesada para uma nova competição. A atleta apareceu nos stories do Instagram treinando para perder bumbum com exercícios isolados e cardio duas vezes por dia.

Ela ainda desabafou sobre os sacrifícios para competir. "A gente se esforça tanto, se sacrifica tanto... Dia das Mães, e não tive um almoço com os meus filhos", disse.

"Não posso comer nada, tô no carbo zero, mas vamos ver. Sábado que vem vai ser decisivo para eu ver o que vou fazer. Vamos perder gordura do glúteo! Morta, mas estou aqui". Juliane Almeida

Campeonato de fisiculturismo

Juliane Almeida perdeu o último campeonato de fisiculturismo que participou na última sexta-feira (10). A arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA) declarou que a atleta tem "glúteos falsos".