Anitta confessa que vive nova fase na vida: 'Fui número 1 e estava infeliz'

Anitta, 31, contou que vive uma nova fase em sua vida. A cantora disse que vivia infeliz e resolveu mudar após a doença, que ficou internada em estado grave no final de 2022, e as sessões de kundalini, um tratamento energético.

O que aconteceu

A cantora afirmou que hoje em dia está mais calma e com outras prioridades. "Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais famosa, ser a mais conhecida. Hoje em dia as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boa para as pessoas e fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração", iniciou ela, em entrevista ao canal do Youtube da Thais Galassi.

A artista falou da importância das sessoões de kundalini. "Faço várias sessões de coisas que vão me limpar energeticamente. (...) Para perdoar, pedir perdão, enxergar o seu erro", disse ela que acrescentou nada a atinge nos dias de hoje.

Ela, então, explicou o motivo que a fazer procurar o kundalini. "Fiquei doente em 2022. Fiquei muito tempo no hospital, e era uma coisa que ninguém sabia explicar. Não falo tanto sobre isso porque não sei explicar. Fiz exame de câncer, disso, daquilo, e não tinha uma explicação. Eu estava mal e não conseguia subir o segundo andar da minha casa. Era uma falta de energia vital mesmo. Só melhorei quando comecei a tratar da minha espiritualidade de verdade".

Em seguida, ela confessou que, quando estava no auge do sucesso, ela estava infeliz. A cantora citou o período quando o hit "Envolver" chegou ao Top 1 Global, em março de 2022.

Eu tive o reconhecimento do mundo inteiro, sendo a número 1 do mundo inteiro, e isso não traz para você o seu reconhecimento interno. Todos eles podem chegar em um momento e te endeusar, como aconteceu comigo. Anitta

Depois, ela comentou sobre a fase difícil que ela vivia. "Mas não adianta o país inteiro dizer que você é um máximo, eu não estava me sentindo um máximo. Fui número um no mundo e não estava me sentindo o máximo. Eu estava mal, infeliz".

Para a cantora, ela pode não ser o número um hoje em dia, mas o importante é que ela está bem. "E está ótimo assim. Antes, eu tinha essa missão de não deixar a bola cair. Só que você não vive, não tem tempo para curtir, tempo para a família. Para mim, todo o sucesso é maravilhoso, mas dá para eu ter aí metade desse sucesso, que ainda me deixa bem feliz, pois vou estar fazendo o que amo e ainda consigo curtir, passear, aproveitar, viver os outros âmbitos da vida", finaliza a artista.