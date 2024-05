Yas: 'Reclamona, Madonna devia ter ficado em casa em vez de vir ao Brasil'

Madonna, 65, anda incomodada com o calor do Rio de Janeiro - e já reclamou até do barulho feito pelos fãs na calçada. A cantora chegou na última segunda-feira (29) à Cidade Maravilhosa para sua The Celebration Tour e se apresentará no sábado (4), na praia de Copacabana.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, pensa que a popstar está passando do ponto em suas reclamações. "Madonna, com relação ao sol do Rio de Janeiro, não posso fazer nada por você, porque é assim desde que o mundo é mundo. Ela quer que diminua a intensidade do sol, quer que tampe a piscina... Por que é que não ficou em casa descansando então? Estou indignada!"

Para Leão Lobo, Madonna está sendo muito bem paga pelo que veio fazer para se dar ao luxo de tanta insatisfação. "Pela grana que vai receber, devia estar bem alegrinha. Apesar que, para ela, essa grana - boa parte da qual deve vir da Globo, que detém os direitos de transmissão - não faz nem cócegas. Por isso ela fica chata desse jeito."

Ele criticou o fato de a Prefeitura do Rio de Janeiro desembolsar R$ 10 milhões dos cofres públicos para bancar o show da diva pop. "Tudo bem que atrai turistas e tudo o mais, porém acho esquisito. Já estão oferecendo a praia de Copacabana, esse cenário maravilhoso... Por que é que precisa pagar? E pagar com um dinheiro que é nosso, que podia resolver tantos problemas que o Rio têm..."