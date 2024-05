'Fechos' e poucas palavras: o dia em que Madonna arrasou Marília Gabriela

Madonna, que vai se apresentar no Rio no sábado, 4, já deixou Marília Gabriela em uma saia justa no passado.

O ano era 1998, e Marília Gabriela tinha 30 minutos para conversar com Madonna. A rainha do pop estava completando 40 anos de vida e lançando Ray of Light, depois de um hiato de seis anos sem novos álbuns.

O que era para ser uma das grandes entrevistas da TV brasileira resultou em uma enorme frustração para a apresentadora, com inúmeros questionamentos às perguntas de Gabi e respostas evasivas na maior parte do tempo.

Na abertura do programa, "De Frente com Gabi", que foi ao ar pelo SBT, ela contou alguns bastidores: meses de negociação com a gravadora (muito gentis, ela frisou) e com a equipe da cantora. Também lembrou que era a primeira exclusiva para uma jornalista na TV brasileira.

Foram 30 minutos, cronometrados. Madonna é muito rápida em tudo o que faz. Chegou, sentou e gravou.

Marília Gabriela

Logo na primeira pergunta —sobre a inclusão do nome Veronica à sua identidade—, a conversa travou. Madonna questionou, como quem não entendeu a abordagem. A partir dali, o que era para ser um bate papo se torna um emaranhado de perguntas sem que a conversa flua naturalmente, e a edição acaba tendo de fazer diversos cortes secos, reforçando o climão instaurado.

Em menos de dez minutos, é possível perceber Gabi desconfortável por não receber as respostas que gostaria, e Madonna demonstrando impaciência, por não compreender o que querem saber dela. Isso fica bem claro no trecho em que Gabi pergunta: "Sempre que recebe esse raio de luz [mencionando a inspiração que a cantora disse ter por estar sobrevivendo à indústria do entretenimento], você transforma seu som e se aproxima do outro lado da Terra. É isso mesmo? O Oriente fica mais com o espírito e o Ocidente se realiza na matéria?" Madonna devolve: "Qual é mesmo a pergunta?".

Em mais um momento constrangedor, a entrevistadora pediu que a artista cantasse um mantra. Madonna desconversa, tenta dar uma "aula" sobre o que é um mantra e não canta.

O ápice vem no momento em que Marília tenta entender qual o melhor formato de shows para a cantora. "Tem muito dinheiro, produção, promoção e público em espetáculos de megaestrelas como você. Você seria capaz de um pocket show ou o megaestrelato é uma estrada sem volta?". Madonna responde apenas: "Sim e não". Gabi, então, rebate com um sorriso e uma súplica:

A cantora Madonna durante entrevista para o programa "De Frente com Gabi", da jornalista Marília Gabriela Imagem: FSP-TV.Folha-20.09.98

Por favor, não seja tão monossilábica.

Depois disso, e mais algumas perguntas, as duas dão sinais de que é preciso encerrar. Gabi chega a desistir de explicar uma das perguntas, sobre a bissexualidade da cantora, e parte para a seguinte, mudando de assunto. Visivelmente incomodada e levando vários segundos até responder algo, alguém da produção avisa que é hora da última pergunta. Então, Gabi inicia o bate bola e vem a pérola:

"Madonna on Madonna?" (tradução de Marília para "Madonna por Madonna").

"Madonna ao quadrado", ela devolve, pedindo que a apresentadora pergunte a outras pessoas o que acham dela, pois prefere não se rotular ou definir.

Top 5 piores entrevistas

Marília classificou o encontro com a diva pop como uma das cinco piores entrevistas que fez até aquele momento. Em entrevista a Astrid Fontenelle, no programa Pé na Cozinha, da MTV, naquele mesmo ano, ela disse que foi muito frustrante.

Eu sou muito fã da Madonna. Acho ela genial, grande artista. Para nós mulheres, deu grandes contribuições memoráveis. ousou antes de todo mundo. Agora, achava que ela era muito inteligente. Escrevi um programa para dar de presente para ela. Coloquei questões que eu achei que ela iria brilhar, mostrar a que veio, polemizar. Não foi isso que aconteceu.

Marília Gabriela

A apresentadora ainda confessa que perdeu a paciência com a entrevistada e que sentiu que as coisas seriam estranhas logo de cara. Enquanto a equipe de TV era composta de Gabi e mais uma pessoa, a cantora levou 17 para a gravação: cabeleireiros, empresário, massagista, assessores entre outros. A caravana ainda tinha alguns fãs que se sentaram no chão, perto das duas, e ficavam interagindo com a conversa, rindo e fazendo comentários (é possível ouvir as risadas durante o programa que foi ao ar).

Ainda sobre os bastidores, Gabi lembrou que as negociações com o estafe foram difíceis, com questionamentos sobre a forma de divulgação e até mesmo acusações de amadorismo contra o SBT.

Madonna e Marília Gabriela viveram momentos difíceis na TV Imagem: Montagem

Comecei conversando com ela. Disse que a achava do balacobaco, que era uma admiradora, achava ela muito corajosa e já tinha ido ao show. Então, começamos a gravar. Eu tinha 28 perguntas, o que dá para completar uma hora de programa, que é o que eu tinha. Eu fiz todas as perguntas, mais algumas porcarias, para conseguir completar os 30 minutos que me deram de entrevista!

Marília Gabriela, na MTV