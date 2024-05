Narcisa se declara ao Copacabana Palace: 'vi Madonna, Brad Pitt e Lady Di'

Moradora do histórico Edifício Chopin, em Copacabana, Narcisa Tamborindeguy testemunhou um pouco de tudo na sala do seu apartamento e no edifício vizinho, o hotel Copacabana Palace, um dos símbolos do Rio de Janeiro, que recebe a cantora Madonna nesta semana.

Pronta para fazer da sua varanda uma pista de dança exclusiva durante o show da popstar, Narcisa contou ao Maria vai com os outros, programa com Maria Ribeiro em Universa, quem já viu pelos corredores e salões do icônico hotel.

Já vi Paul McCartney, já vi a Madonna, já vi o Sting, já vi Gisele Bundchen. [...] Já vi o príncipe Charles, já vi a princesa Diana nadando na piscina há um tempão. Brad Pitt eu já vi, Leonardo diCaprio, todos aqui em Copacabana.

Narcisa Tamborindeguy

Em uma das janelas do seu apartamento, Narcisa usa um megafone para chamar a atenção dos hóspedes famosos que se hospedaram no Copacabana Palace, seu hotel favorito no mundo.

O Copacabana Palace para mim é o melhor hotel do mundo. É o hotel que eu mais amo. É o hotel que eu mais adoro, que eu gosto de nadar e tomar café da manhã.

Narcisa Tamborindeguy

Além do contato com estrelas mundiais, as performances de Narcisa com o megafone rendem memes de tempos em tempos, que atualizam outros momentos da advogada já eternizados na internet e viram uma referência do seu trabalho como influencer nas redes.

Seja com "Don't touch, it's art, badalos e o seu megafone", a influência virou uma nova carreira para Narcisa. O sucesso nas redes, para ela, é uma consequência da carreira que trilhou. "Uma trajetória de sucesso. Uma consequência da minha trajetória. Carisma, [sou uma pessoa amorosa] espontaneidade, bondade e porque eu sou boa para os meus fãs".

Maria vai com os Outros em Universa UOL:

