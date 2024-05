'Não quero ser o Elvis gordo': Bon Jovi abre o jogo em documentário

"Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi" chegou ao Star+ e, ao longo de quatro episódios, aborda os 40 anos de uma das bandas de rock mais conhecidas do mundo e a vida do vocalista Jon Bon Jovi, que viu uma ameça à carreira em uma lesão vocal.

A produção acompanhou os músicos em fevereiro de 2022, mostrando o planejamento para o futuro da banda. O título relembra o passado ao mesmo tempo, em que apresenta a vulnerabilidade de Jon Bon Jovi.

Splash separou fatos envolvendo "Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi".

Jon Bon Jovi se recusa a ser o "Elvis gordo". "Acabamos de gravar um disco. Canto na terapia vocal diariamente, mas quero cantar por duas horas e meia por noite, quatro noites na semana, e eu sei o quão bom posso ser, então e se eu não for aquele cara? Coloquemos dessa forma: eu não preciso ser o Elvis gordo", disse durante o primeiro episódio do documentário.

Cordas vocais do vocalista teriam atrofiado. Em 2022, Jon Bon Jovi passou por uma cirurgia nas cordas vocais: elas estariam atrofiando, ficando uma muito grossa, e outra muito fina. Por isso, ele passou por um procedimento reconstrutivo.

Aos 60 anos, o cantor quer focar em "encontrar alegria em tudo". "Posso te dizer que: 60 é diferente de 50, e minha preocupação atual é de esquecer como cantar. Ficarei arrasado se não puder cantar novamente, mas o que um quarterback faz quando encontra a última bola que irá jogar? Essa é a situação que estou. Quero olhar para os 40 anos do Bon Jovi, olhar para o futuro com o novo álbum e apreciar tudo. Essa é minha esperança: encontrar alegria em tudo", concluiu.

Bon Jovi não quer o 'Elvis gordo' Imagem: Divulgação/Universal

John Francis Bongiovi, o Jon Bon Jovi, aprendeu a tocar com o seu vizinho quando era adolescente. Ele decidiu criar uma banda para tocar nos bares da cidade e aos 16 anos, por meio de um amigo em comum, conheceu o tecladista David Bryan. Juntos, faziam parte da banda cover Atlantic City Expressway, que logo se desfez.

No começo dos anos 1980, Jon gravou uma demo da música "Runaway", que logo se tornou um single. Com o sucesso da canção, o vocalista precisava de uma banda e decidiu chamar seu antigo colega David Bryan para uma nova tentativa.

O nome Bon Jovi veio de uma sugestão baseada na banda Van Halen. Foi sugerido por uma pessoa da produtora que eles gravavam que fizessem um trocadilho com o sobrenome de Jon e levar o nome de um dos integrantes como se fossem duas palavras.

O ex-guitarrista Richie Sambora não gostou de ter aparecido na série documental. Segundo a People, o músico teria saído após assistir ao terceiro episódio por estar "de saco cheio" do que estava vendo. Sambora deu extensas entrevistas para a produção, onde fala da principal razão para ter deixado a banda: passar mais tempo com a família.