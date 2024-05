Madonna usou peruca e quis saber de crimes em 1º passeio no Brasil

Do UOL, em São Paulo

Uma morena de cabelo enrolado e óculos escuros passou por Copacabana em uma van Ford Ibiza cinza por volta das 15h de uma sexta-feira, dia 5 de novembro de 1993.

Ela queria saber tudo da cidade. O homem que entrou na van abraçado a ela ouviu perguntas sobre religião e crimes.

Neste sábado, a mulher, Madonna, volta a Copacabana 31 anos depois daquele passeio, para fazer o maior show da carreira. A apresentação começa às 21h45.

O homem, o produtor Jeffrey Neale, encara agora outro questionário, do UOL. Como foi o primeiro passeio de Madonna pelo Rio?

O programa foi uma surpresa. Ela tinha ficado três dias em São Paulo sem sair do hotel. Quando chegou ao Rio, hospedada em uma suíte de frente para a praia de Ipanema, quis sair.

O produtor dela veio me falar: 'Madonna quer passear no Rio'. Eu disse que ia ver alguém para ir com ela. Ele disse: 'Não, tem que ser você.' Não tinha como negar

Jeffrey Neale, produtor

'Namoradinho' de Madonna

"Subi para a suíte dela e, quando cheguei lá, estava disfarçada. Com a peruca preta, ela virou para mim e falou: 'Você vai ser meu 'namoradinho' hoje".

Era um guia de luxo. Jeffrey é norte-americano, estudou história da arte em Harvard e veio para o Brasil após virar sócio da baiana Monique Goldenberg na produtora Dueto.

Ele esclarece que o "namoradinho" foi uma piada e que não houve clima de romance.

Enquanto uma sósia de Madonna causava confusão na porta da frente do hotel, a comitiva com a cantora saía por outro lado.

"A van saiu de Ipanema e foi passando pela orla", lembra o produtor. Madonna admirava Copacabana enquanto fazia perguntas.

Turista curiosa

"Ela estava muito interessada em espiritualidade e queria saber das religiões do Brasil. Sobre o país ser muito católico e também os outros cultos", ele lembra.

O interesse religioso de Madonna vai bem além daquela viagem.

Ela havia beijado um Jesus Cristo negro no clipe de "Like a Prayer" (1989), uma das várias referências cristãs provocativas da carreira da cantora, nascida em família católica.

Madonna passeia disfarçada pelo Rio em 1993 Imagem: Reprodução/YouTube/TV Globo

Depois, ela se aproximou do budismo, hinduísmo e cabala (vertente do judaísmo), sem abandonar referências cristãs. No figurino do show de Copacabana, por exemplo, estão crucifixos e auréolas.

O segundo tema da conversa estava em alta um ano após as imagens dos "arrastões" na praia de Ipanema. "Ela queria saber sobre violência, crime e temas sociais", diz Jeffrey.

O interesse nessa área continuou e rendeu uma imagem controversa em uma viagem de Madonna ao Rio em 2017. Ela visitava uma associação comunitária no morro da Providência, viu policiais com fuzis e posou com eles de braço cruzado e cara fechada.

A visita de 1993 foi mais tranquila, sem clique com armas.

"A gente saiu e foi ao Corcovado", diz Jeffrey. Passaram depois pela Floresta da Tijuca e chegaram a um trecho vazio da praia da Barra, onde Madonna andou na areia e tomou água de coco.

No início da noite ela já estava de volta ao hotel. Jeffrey não tirou foto. Madonna exigiu discrição. Não haveria registro se não fosse por um homem que subiu em uma construção ao lado do hotel.

Na obra com Madonna

O fotógrafo Júlio Cesar Guimarães estava cansado. Ele conta ao UOL que passou três dias em São Paulo, a serviço do jornal O Globo, esperando sem sucesso a cantora sair do quarto.

Quando chegou ao Rio, Guimarães arriscou. Ele sabia que a sósia, identificada pelos jornais como a brasileira Lena Cabral, era uma distração para fãs.

Lena Cabral, sósia de Madonna, em 1993 Imagem: Reprodução/YouTube/TV Globo

Na época, a imprensa brasileira noticiou que ela teria sido contratada pela equipe de Madonna para despistar a imprensa, mas ela nega a história.

"Uma amiga estava no Cesar Park e me convidou. Quando cheguei, todos começaram a gritar e fotografar achando que eu era a Madonna. Então resolvemos fazer uma brincadeira com isso", diz Lena ao UOL

A confusão causada por ela na porta da frente ajudou o fotógrafo ao lado. Ele subiu no segundo andar da construção que ficava em frente à porta lateral do hotel.

"Começaram a sair pessoas que eu sabia que eram da equipe, pelos dias que fiquei em São Paulo. Eles olhavam para o lado, conferindo alguma coisa, e eu fiquei atento."

Não tinha visto nos outros dias aquela mulher de cabelo preto. Era branquinha, magra. Vendo eles saírem assim pelo lado, saquei na hora que era a Madonna. Era minha foto.

Júlio Cesar Guimarães, fotógrafo

"Depois, desci e fui avisar para toda a imprensa no portão da frente que ela tinha saído pelo lado. Fui para casa descansar, pois no sábado tinha que acordar cedo para o show."

Ela trouxe até a academia

A "The Girlie Show World Tour", excursão que divulgava o bombástico álbum "Erotica" (1992), era a estreia de Madonna no Brasil e, de longe, o maior trabalho que Jeffrey já tinha encarado.

O passeio inesperado na tarde de sexta-feira foi um raro momento de paz para ele.

"Era o maior espetáculo que o Brasil tinha visto. Foi um marco pela parte tecnológica. Projeções de vídeo, iluminação, plataformas que subiam e desciam", lembra.

"Você tinha que trazer tudo de fora, muitos aviões fretados com equipamentos. O nosso showbusiness não era avançado."

Até os equipamentos de ginástica de Madonna vinham do exterior.

"A grande coisa dela era a academia. Todo o equipamento chegava antes e ela montava dentro do quarto. Isso e as comidas saudáveis eram a maior exigência na época", completa Jeffrey.