Madonna: como cantora vai sair de hotel, cruzar multidão e chegar ao palco?

Madonna, 65, passará por uma estrutura provisória por cima da Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Caminho até o palco

Organização do evento construiu uma passarela suspensa ligando o Copacabana Palace ao local do show. A estrutura do palco tem 812m² e foi erguida a 2,40m do chão para que o público distante possa ver a apresentação.

Marvin Gofin, que integra o balé da artista, ficou espantado com a passarela. O bailarino mostrou imagens do local, por meio de publicação no Instagram, e ressaltou que seria impossível fazer o trajeto de outra forma.

Este show foi criado para uma arena coberta. Transformá-lo e adaptá-lo para atuar ao ar livre na praia, sem teto no Rio, será uma tarefa e tanto e cheia de surpresas. Se Deus quiser, conseguiremos e será uma experiência que eles nunca vão esquecer. Madonna, em entrevista à W Magazine

Madonna passará por uma estrutura provisória Imagem: Onofre Veras/Thenews2/Folhapress

Equipe da cantora ocupa 90 quartos do Copacabana Palace e luxuosas suítes na cobertura. A cantora se hospedou na Penthouse Suite Ocean View, a mais cara suíte do hotel. O quarto tem vista para o mar, banheiro de mármore com banheira e chuveiros separados, piscina privativa e terraço e mais de 100 m².

Estratégia foi usada por Alok, em 2023, durante show que celebrou os 100 anos do tradicional hotel. À época, uma passarela também foi construída para facilitar o acesso entre o prédio e o palco.

Show

Palco para o show da Madonna sendo montado no Rio de Janeiro Imagem: Caiano Midam / Divulgação

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour, no sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana