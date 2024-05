'Orientação romântica' expõe diferença entre sexualidade e afetividade

Se apaixonar por alguém sem ser por gênero ou sexo é possível? Para muitas pessoas, ter essa afeição por alguém independente da sexualidade, é possível sim.

Alguns acreditam que a paixão se dá por características que nada tem a ver com gênero ou sexo, mas por características relacionadas ao indivíduo mesmo. É o jeito de falar, de tratar, o envolvimento. Existe uma série de fatores que leva ao encantamento pelo outro.

Diferença entre sexualidade e afetividade

É possível ter um entendimento da vida sexual muito diferente da romântica. Você pode ter o desejo por alguém do gênero oposto, mas isso não quer dizer que, romanticamente, vai ter o mesmo sentimento que o sexual.

A orientação sexual e a romântica funcionam de formas distintas. A sexual estabelece padrões de atração para determinado tipo de característica ou pessoa. Já a romântica valoriza fora do sexo, extragenital, e se baseia em amor, em carinho e outros estados de humor mais complexos.

A atração romântica produz o relacionamento afetivo e continuidade do relacionamento. Ambos trazem prazer, mas o sexo traz a proposta de um prazer imediato e de alta intensidade. Já a romântica promove prazer de mais baixa intensidade e se prolonga com mais facilidade.

Bissexualidade x orientação romântica

O sexo é visto pela sociedade como uma normativa. Se não há vida sexual ativa em um relacionamento romântico, temos um problema. Por muito tempo, entendemos que amor e sexo precisavam estar vinculados, mas são duas coisas completamente diferentes.

Alguns especialistas acreditam que essa conexão surgiu, no decorrer da história, para manter a família unida. Essa tradição vem da Idade Média, onde cada membro da família tinha um papel para manter o sustento de uma casa. Com a chegada do mercantilismo, não havia mais a necessidade de casais e filhos se manterem juntos.

Assim, fazer dos casais algo além do sexo permitiu manter acordos entre famílias e facilitou a manutenção da produção de bens de consumo numa sociedade. O fato de amor e sexo terem andado juntos por tanto tempo fez criar a ideia de que fazemos sexo porque amamos e que amamos porque fazermos sexo.

Há uma construção social de que devemos viver afetividades de acordo com a sexualidade. Mas, um homem homossexual pode amar uma mulher. Ele entende que aquele desejo pode ser experimentado com homens, mas pode se permitir ter relações românticas com mulheres.

Quem vive essas romanticidades são bissexuais?

Bissexualidade refere-se à possibilidade de se sentir atraído tanto por homens como por mulheres, enquanto o romantismo refere-se aos estados de humor relacionados ao amor que se pode sentir por qualquer outra pessoa, sem conduzir ao sexo genital.

Para se sentir um bissexual, vale lembrar que é mais que um comportamento sexual, é um posicionamento social. Já as afetividades não são preto no branco. O aspecto afetivo, não se baseia em normas, mas no subjetivo e na construção que cada um faz em relação às suas vontades, seus desejos, suas noções de afeto.

Orientação romântica

Quando as pessoas pensam na separação entre amor e sexo, passa a entender o ser humano com uma riqueza de possibilidades. Abre-se um leque de pluralidade. As pessoas estão se liberando cada vez mais de uma normativa. Agora, basta saber quão dispostas viver essa romanticidade fluída diante de uma sociedade que ainda julga o diferente.

Fontes: Oswaldo Rodrigues Jr., psicoterapeuta sexual, e Breno Rosostolato, psicólogo e especialista em estudos de gênero