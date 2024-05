É seguro ir ao show de Madonna em Copacabana? Veja o que dizem autoridades

Show de Madonna se aproxima e uma das maiores preocupações dos fãs é a segurança pública. Mais de 1,5 milhão de pessoas são esperando nas areias de Copacabana neste sábado (4).

Como será esquema de segurança

3.200 policiais militares estarão espalhados pelo local antes, durante e depois do evento. A PM informa também que contará com 64 viaturas, 12 motopatrulhas e 65 torres de observação para garantir a segurança do público.

Esquema de segurança contará com 18 pontos de revista equipados com câmeras de reconhecimento facial e com policiais utilizando detectores de metais. Revistas acontecerão nas saídas das estações de metrô no bairro da Zona Sul carioca. Outros 18 pontos de bloqueio serão instalados nas ruas de acesso à orla.

Pela primeira vez, será utilizado o recém-adquirido Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado num caminhão de grande porte que ficará estacionado na Praça do Lido. Entre outros recursos tecnológicos, o CICC Móvel é equipado com telas para receber imagens das câmeras distribuídas na orla e vias de acesso, assim como de drones e aeronaves tripuladas.

O que levar e o que não pode

Opte por ir de tênis e invista em uma roupa que ofereça conforto e mobilidade. Doleira ou calças com bolsos são opções que trazem segurança.

Lembre de se hidratar com muita água e usar repelente. Se for chegar cedo, leve protetor solar, boné e óculos de sol, pois fará calor no Rio de Janeiro. Leve alimentos como barrinhas de cereais e castanhas.

Objetos de vidro e itens perfurocortantes (como tesouras, estiletes e facas). Esses obetos serão retidos nos pontos de bloqueio montados pela PM. Câmeras com reconhecimento facial também serão utilizadas.

Afinal, é seguro? O que dizem autoridades

Polícia está de olho, inclusive, em quadrilhas que combinam furtos pelas redes sociais, afirmou o coronel Marco Andrade. "O trabalho integrado prévio das forças de segurança já está acontecendo, a gente identificou que no show do Alok eles marcavam pelas redes sociais para realizar os roubos. Então, esse monitoramento prévio já está acontecendo entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Trabalho em conjunto para fazer essa identificação, tentar administrar o problema antes que ele aconteça."

Poder público não quer repetir as cenas de violência, com pancadaria e arrastões, vistas no show do DJ Alok em agosto de 2023. "Nós aumentamos o número de plataformas e torres de observações que vão estar espalhados ao longo de toda a praia, possibilitando que os policiais possam ter uma observação melhor daquilo que acontece ao seu redor para agir de forma preventiva e mais rápida. O efetivo para essa operação é muito maior que o show do Alok."

Os equívocos servem para a gente aprender e melhorar. O evento do Alok já foi superado e a gente tem a experiência do Réveillon de 2023/24, que foi um sucesso. Não só em Copacabana, mas nos 11 pontos espalhados pela cidade onde a gente se celebrou a virada do ano sem grandes incidente. É a mesma operação, com modernização. A guarda municipal adquiriu quadriciclos pra poder auxiliar a secretaria de segurança do estado.

Patrick Corrêa, presidente da Riotur

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana