Overdose, falência e morte: o triste fim dos atores da série 'Arnold'

São quase 40 anos da última vez que a série "Arnold" foi ao ar, originalmente, pela última vez. O elenco do seriado, que foi exibido na TV aberta brasileira até meados dos anos 2000, viveu diversas confusões e problemas de saúde após o fim da produção. Veja abaixo o que aconteceu com a vida de Kimberly (Dana Plato), Arnold (Gary Coleman), Willis (Tod Bridges) e Phillip (Conrad Bain) depois da série.

Arnold Jackson

Arnold vivido por Gary Coleman Imagem: Reprodução

Quando iniciou a série, o ator tinha apenas 10 anos. Ele chegou a ser um dos atores mirins mais bem pagos da década de 1980. Gary nasceu com uma doença renal e precisou passar por dois transplantes de rim, além de frequentes sessões de diálise. O problema provocou uma grave inflamação resultando na paralisação de seu crescimento - atingiu apenas 1,42m de altura, o que o fazia parecer uma criança, mesmo depois de adulto.

Após o fim do programa, em 1989, processou os pais e o ex-empresário por apropriação indevida de seu dinheiro. Acabou por não conseguir mais trabalhos na indústria do entretenimento e, em 1999, declarou falência.

Para pagar as contas, conseguiu um emprego como segurança em um shopping, em Los Angeles. Nas eleições de 2003, concorreu ao governo do estado da Califórnia e, ironicamente, perdeu para Arnold, o Schwarzenegger.

O ator morreu em 28 de maio de 2010, aos 42 anos, após sofrer uma queda da escada em sua casa e ter uma hemorragia intracraniana. Após a morte, a descoberta de um testamento fez com que a família (que descobriu o falecimento pelos jornais, já que não tinham contato com Coleman) adiasse o enterro por vários dias.

Kimberly Drummond

Kimberly Drummond vivida por Dana Plato Imagem: Reprodução

Filha de mãe adolescente, foi adotada quando tinha entre 1 e 2 anos de idade, ela iniciou no meio artístico aos 7 anos, fazendo propagandas de TV. Tinha 14 anos no início da série. A atriz precisou deixar o elenco em 1984, durante a sexta temporada, quando engravidou de seu namorado, o músico Lanny Lambert. Os produtores da série acharam que não faria sentido incluir a gravidez à história da personagem. No entanto, ela apareceu em alguns episódios na última temporada.

Dana, que admitiu usar drogas e bebidas durante o período em que esteve na TV, enfrentou problemas para continuar a carreira como atriz. Em 1989, posou para a Playboy e passou a ter problemas financeiros, logo depois que se divorciou do pai de seu filho.

No ano seguinte, sem emprego, foi presa por assaltar à mão armada uma locadora em Las Vegas (a arma era de brinquedo e o produto do roubo foram 164 dólares, segundo contou depois, em palestras em que participou sobre celebridades mirins). Em 1992, foi presa novamente por falsificar uma receita médica e passou 30 dias detida.

Um dia antes de sua morte, Dana deu uma entrevista a uma rádio, quando contou aos locutores Howard Stern e Robin Quivers como estava a sua vida naquele momento, como perdeu dinheiro após a morte da mãe e o divórcio. Ela teria sido bastante criticada pelos ouvintes durante o bate-papo.

Em 8 de maio de 1999, ela teve uma overdose acidental ao misturar remédios e morreu aos 34 anos. O noivo da atriz na época, Robert Menchaca, foi acusado de omissão de socorro, por tirar fotos de Dana enquanto ela estava em estado letárgico, provocado pelos remédios que havia ingerido.

11 anos depois, em 6 de maio de 2010, seu filho tirou a própria vida. Segundo a avó paterna, ele nunca teria superado a morte da mãe.

Willis Jackson

Tod Bridges foi Willis Imagem: Reprodução

É o único vivo entre os protagonistas. Depois de enfrentar problemas com drogas e ser preso, em 1994, sob acusação de roubo de um carro, ele deu a volta por cima e conseguiu se recolocar na indústria do entretenimento. Em 2007, conseguiu um papel na série "Todo mundo Odeia o Chris", interpretando o militar Monk.

Hoje, aos 58 anos, Tod dá palestras em escolas e igrejas alertando os jovens sobre os perigos das drogas. Também tem uma produtora com seu irmão.

O último filme em que ele aparece é "Este é o meu garoto", estrelado por Adam Sandler, em 2012. Tod faz uma participação como ele mesmo.

Phillip Drummond

Philip Drumond era Conrad Bain Imagem: Reprodução

O pai das crianças tinha 55 anos na estreia da série e já era um ator consolidado. Após o fim do programa, fez algumas participações em outras séries, como uma aparição em "Um Maluco no Pedaço", quando ele e Coleman reviveram seus personagens, em 1995.

Conrad morreu de causas naturais, aos 89 anos. Na época, a filha do ator, Jennifer, disse ao site TMZ: "Ele era uma pessoa maravilhosa. Era parecido com o Mr. Drummond, mas muito mais interessante na vida real. Era um pai maravilhoso". De acordo com o site, Bain deixou três filhos e uma filha, e tinha um irmão gêmeo, Bonar Bain.