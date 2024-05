Usaram sua foto e número? Saiba denunciar golpes no WhatsApp

O que fazer quando tentam te dar um golpe no WhatsApp ou ainda utilizam seu número ou foto para tentar enganar outras pessoas? Quais atitudes devo tomar ao ter a conta invadida ou ao cair em um golpe? Quando devo procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência? E qual polícia devo procurar?

Veja abaixo essas e outras respostas de como lidar com tal tipo de situação.

Suporte do WhatsApp

A própria plataforma do WhatsApp oferece em sua página oficial de suporte diversos serviços aos usuários, entre eles informações para auxiliar em tarefas como recuperação de conta e denúncia de golpes onde terceiros usam a imagem de usuários e pedem dinheiro.

Para isso, a pessoa deve preencher um formulário disponibilizado pelo WhatsApp com o máximo de informações que tiver. É possível relatar o roubo de contas, o uso de fotos suas por outros números para a prática de golpes e também solicitar ajuda nos casos em que a conta é roubada por golpistas e o usuário não está conseguindo recuperar a conta.

Após enviar as informações do problema enfrentado, a plataforma vai responder por email em alguns dias.

Outra maneira de entrar em contato com o WhatsApp e relatar o problema é por e-mail (support@whatsapp.com) ou pelo próprio aplicativo, seguindo o passo a passo:

Vá em "Configurações" Depois, clique em "Ajuda" Em seguida "Fale Conosco" - onde o usuário pode relatar o problema

Denúncia pelo app

Um golpe que ficou bastante comum é o da "oferta de emprego". Nele, o usuário recebe uma mensagem no WhatsApp dizendo que ele foi selecionado para um trabalho de meio período e com salários atraentes. Os nomes de empresas conhecidas como Amazon, Magalu e Mercado Livre são usados para convencer as vítimas.

Nesse caso, a melhor coisa a se fazer ao receber uma mensagem dessas é apagar e bloquear o remetente.

Em seguida, vale denunciar aquela mensagem pela plataforma do WhatsApp, para que a empresa saiba quais os números estão sendo usados de má-fé. Para isso, basta manter a mensagem pressionada até aparecer a opção "denunciar" e clicar nela.

É possível também delatar o contato que enviou a mensagem falsa, basta clicar no nome ou número e depois em "denunciar".

Fazendo isso, você ainda sinalizará para o WhatsApp que aquela mensagem é problemática e o conteúdo será encaminhado para os moderadores da empresa.

Denúncia à polícia

O uso de contas falsas para enganar contatos é uma das modalidades de golpe mais populares.

Nesse caso, o criminoso cria uma conta no WhatsApp com um número novo, copiando seu nome e foto de perfil. Depois, entra em contato com seus familiares e amigos dizendo que precisou "trocar de número" e pede dinheiro emprestado, normalmente por transferência via Pix. Para convencer a vítima, o golpista diz estar em situações urgentes como carro quebrado, pagamento de um boleto em atraso, entre outras situações.

Nesse caso, o usuário que teve a foto usada pelo golpista deve avisar seus contatos o mais breve possível sobre o golpe - vale postar no Instagram, Facebook, mandar mensagens por outro aplicativo etc.

Além disso, é importante que o indivíduo ligue em sua operadora de telefonia para denunciar que aquele determinado número está usando a sua imagem para práticas criminosas e também denuncie a situação à polícia - principalmente se algum de seus contatos fez a transferência.

Providencie cópia (prints) das conversas e do comprovante de pagamento (caso tenha sido feito por algum de seus contatos) Entre em contato com o banco e tente bloquear o valor Depois vá até à delegacia de Polícia Civil mais próxima à sua casa Faça o registro de Boletim de Ocorrência e forneça o máximo de informações que tiver (número usado pelo golpista, conta em que foi feita a transferência, etc.)

Boletim de ocorrência online

Também é possível registrar o boletim de ocorrência de maneira online- a polícia recomenda que seja feito dessa forma para desafogar o atendimento presencial das delegacias. Caso você não tenha muita familiaridade com internet, vale pedir ajuda para os filhos, amigos e até mesmo os vizinhos.

O registro online da ocorrência é bem simples e fácil de fazer.

Acesse o site da Polícia Civil do seu estado Clique em "Comunicar Ocorrência" ou "Registrar Ocorrência" Em seguida, escola a opção "Outros crimes" ou "Outras Ocorrências" Preencha o formulário que vai abrir com todas as informações do caso - quanto mais detalhes você fornecer, melhor Após preencher todas os dados, finalize seu boletim de ocorrência Pronto! Sua ocorrência foi registrada no sistema da Polícia Civil, que vai investigar a situação

Caso você precise fazer alguma denúncia à Polícia Civil, o número é o 181.

Golpes virtuais podem resultar em prisão

Segundo a Lei 14.155/21, a prática de fraudes, estelionatos, invasão de dispositivos com o intuito de furtar, apagar ou alterar dados, incluindo os golpes via aplicativo WhatsApp, pode resultar em pena de quatro a oito anos de prisão.