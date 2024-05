Geni e Bruno são mais votados e vão para a Mansão de A Grande Conquista

Geni Grohalski e Bruno Cardoso receberam mais votos na terceira berlinda de A Grande Conquista 2 (Record) e garantiram suas vagas na Mansão.

O que aconteceu

No final do programa desta quinta-feira (2), Rachel Sheherazade anunciou os mais votados. Ela indicou que Geni e Bruno Grohalski foram os mais votados e não sabem que vão para a segunda fase do jogo.

A apresentadora ainda revelou que os participantes saberão da novidade em breve. A jornalista garantiu que a reação dos vileiros com a notícia será mostrada na sexta-feira (3).

Na segunda berlinda, a dinâmica seguiu o mesmo esquema. Anahí e Cel foram os mais votados e foram para a Mansão. Inicialmente, acharam que tinham deixado a competição e, depois, se surpreenderam com um bilhete dourado informando que avançaram no jogo.

Como foi a terceira eliminação

Na terceira Zona de Risco, deixaram a competição: Amanda Martins, Bruninho Mano, Carolina Roland, Cibelle Mestre, Dani Bavoso, Fábio Gontijo, Hanny Boni, Jéssica Marisol, Luciana Cristina, Madshow, Michelle, Nadya França, Preta Baiana, Ste Carvalho, Vanessa Di Santo, Vinicius Venturini e Wellen Rocha.

Outros participantes que se salvaram foram: Rambo, Lippe Rodrigues, Brunna Bernardy, Cacau Luz, Guipa, Taty Pink, Heitor Ximenes, Bifão, Claudia Baronesa, Lucas de Albú e Liziane Gutierrez.

