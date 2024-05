WhatsApp lança recurso para eventos e respostas em tópicos nos grupos

Do UOL

O WhastApp anunciou nesta quarta (1°) uma nova forma de as pessoas organizarem eventos e lançou respostas organizadas nos Grupos de avisos para que os membros possam responder a atualizações importantes dos administradores.

Com os eventos, os usuários podem planejar encontros diretamente no WhatsApp, seja marcando uma reunião virtual ou um jantar de aniversário. Qualquer um pode criar um evento, e outras pessoas podem responder para que todo o grupo saiba quem comparecerá.

Os convidados também podem encontrar o evento na página de informações do grupo, e quem for comparecer receberá uma notificação automática quando a data estiver próxima.

O recurso de Eventos chegará primeiro nos grupos que pertencem a uma Comunidade e será implementado em todos os grupos nos próximos meses.

Novo recurso Eventos, no WhatsApp Imagem: Divulgação

Respostas dos grupos de avisos

A plataforma também anunciou o recurso de respostas nos Grupos de avisos, para que os administradores possam ouvir seus membros e, ao mesmo tempo, manter esses grupos como um lugar fácil para acompanhar o que está acontecendo em sua Comunidade.

As respostas são agrupadas e minimizadas para que você possa ver o que outras pessoas disseram com contexto, e as notificações são silenciadas para todos.