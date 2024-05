Veja cinco momentos caóticos de vindas da Madonna ao Brasil

Com sua vinda para o Brasil para encerrar a "The Celebration Tour", Madonna retorna pela quarta vez ao país. Por isto, o Splash resgatou cinco momentos inesquecíveis da diva pop por aqui, veja:

Hospedada em um hotel na rua Augusta em 1993

Em sua primeira passagem pelo país com a turnê "The Girlie Show", nos dias 3 e 6 de novembro, a rainha do pop causou um frenesi na porta do hotel com pessoas fazendo topless na rua, soltando fogos da janela e confusões generalizadas que foram resolvidas pela polícia.

Tempestade em 2008 e Jesus Luz

Já com a turnê "Sticky & Sweet", ela passou pelo gramado do Maracanã durante uma forte tempestade e fez o show na companhia de um guarda-chuva. Foi em uma festa após os shows que ela conheceu o modelo Jesus Luz.

VIP no camarote de Carnaval

Madonna recebeu um cheque no valor de R$ 2 milhões para aparecer por 10 minutos no camarote Brahma, em 20XX. Essa vinda gerou fotos inesquecíveis na companhia da então presidenta Dilma, Eduardo Paes e outros famosos.

Entrevista no banheiro

Antes de sua vinda ao Brasil em 2012, Madonna deu uma entrevista para o Luciano Huck sentados no chão do banheiro de sua própria casa, em um vibe super descolada. Enquanto o conversava com o apredentador, Madonna comeu sopa, recebeu os filhos e o próprio chef.

Empréstimo para Lady Gaga

Em 2012, Madonna voltaria para seu terceiro show no país em dezembro e um mês antes, em novembro, Lady Gaga faria sua 1ª passagem pelo Brasil. Para cortar gastos, a rainha do pop emprestou seu palco para a "Mother Monster" fazer seu show.