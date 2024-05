Ratinho aconselha 'matar Datena e Bacci' para jornal do SBT ter audiência

Ratinho, 68, sugeriu que a morte de José Luiz Datena, 66, e Luiz Bacci, 40, seria a solução para o Tá na Hora (SBT) liderar na audiência.

O que aconteceu

Conselho para liderar no ibope: convidado do Programa do Ratinho, Marcão do Povo indagou Ratinho o que ele e Kallyna Sabino, sua companheira de apresentação de Tá na Hora, pudesse fazer para vencer a Band e a Record.

Posso pedir um conselho seu? O que nós temos que fazer para ganhar da Record e da Band?

Marcão do povo

"Olha, eu mataria o Datena! Nós devíamos matar o Datena", sugeriu Ratinho. Enquanto Marcão do Povo ria, o apresentador do Programa do Ratinho continuou com seu conselho. "A segunda é matar o Bacci".

Sem papas na língua, Ratinho ainda cutucou à Record, sua ex-emissora, sobre audiência. "Nesse momento, tamo dando um show na Record. Record, só tem uma chance de vocês ganharem do Ratinho. É contratando. Faz 26 anos que vocês tentam, hein."

A declaração de Ratinho sobre os colegas de profissão gerou algumas críticas nas redes sociais. A "sugestão" foi considerada infeliz.

Splash procurou o SBT para colher um posicionamento sobre a declaração de seu apresentador. O texto será atualizado quando houver uma manifestação do canal de Silvio Santos.