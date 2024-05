Quem é Bárbara Contreras, influenciadora vista com Davi, do BBB 24

Após término com Mani Reggo, Davi, campeão do BBB 24, foi visto em encontro com a influenciadora Bárbara Contreras.

Quem é Bárbara Contreras

Bárbara tem 22 anos. A pernambucana de Recife é influenciadora digital e tem 700 mil seguidores no Instagram, além de 400 mil no TikTok.

Ela compartilha conteúdo da sua rotina, danças e vídeos. A jovem gosta de fazer colaborações com influenciadores nordestinos.

A influenciadora também tem uma irmâ gêmea, Débora, com quem grava seus vídeos.

No Instagram, ela é fã da cantora Ludmilla e até foi no navio da artista para acompanhar a edição Numanice.