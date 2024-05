'Tá bombando': quem é a 'rainha dos memes' repostada por Madonna?

Madonna compartilhou uma série de memes no Instagram. Um deles mostra a influenciadora Tulla Luana dizendo: "Galera, eu tô muito fora de mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz".

Meu direct tá bombando porque a Madonna postou um meme meu. Estou com vontade de chorar... Imagina conhecer a Madonna no Copacabana Palace. É ir junto com o aparelho de pressão... Madonna, quero te conhecer. Me ajuda, Itaú.

Tulla Luana via Instagram

Quem é Tulla Luana

Tulla Luana Fontes dos Santos, intitulada como Web Diva Tulla Luana, é conhecida por memes e gifs gerados a partir de seus vídeos. É Pernambucana e aquariana — nasceu em 5 de fevereiro de 1970. É casada com João Carlos e tem uma cadela chamada Pretty.

pic.twitter.com/0eL1u3nk5k -- acervo web diva tulla luana (@bestoftulla) March 24, 2024

Ficou conhecida por aparecer exaltada em vídeos que defendem seus direitos como consumidora — ou opinando sobre temas diversos e polêmicos. Apareceu no YouTube pela primeira vez em 2010 em um vídeo reclamando do jogo Colheita Feliz, no antigo Orkut.

Esses vídeos fizeram Tulla ser amada por muitos — e odiada por alguns que alegavam que ela humilhava as pessoas nesses vídeos. Tulla, nos últimos anos, passou a adotar uma postura mais calma em seus vídeos, mas não deixou de compartilhar o dia a dia com os seguidores.

Suas publicações no YouTube tem quase 30 milhões de visualizações, enquanto ela é seguida por quase 300 mil pessoas no Instagram. Em vídeos recentes, opinou sobre o BBB 24, mostrou detalhes da cerimônia de seu casamento e revelou querer se mudar para a capital paulista — atualmente, ela vive na cidade de Sumaré.

Tulla aborda bastante a saúde mental em seus vídeos. Ela já disse ter sido diagnosticada equivocadamente com esquizofrenia no passado e fala abertamente sobre o tratamento adequado para "depressão recorrente grave e transtorno de personalidade com instabilidade emocional".

Notada por Madonna

Tulla, agora, quer conhecer Madonna e pediu ajuda dos seguidores para chamar atenção dos patrocinadores. "Estou muito ansiosa. Minha pressão subiu, mas estou medicada. Estou fora de mim. Peço ajuda de vocês. Façam mutirão para que eu conheça a Madonna. Sei que vocês tiraram do bolso, mas eu não tenho um tostão. Gastei tudo no casamento."