Obsessão moderna e atuações valiosas: Por que 'Bebê Rena' é sucesso mundial

Das críticas dos especialistas às conversas de bar, "Bebê Rena" é o assunto do momento. A série da Netflix estreou há menos de três semanas e se tornou um sucesso mundial após retratar a história real de um comediante que começa a ser perseguido por uma "stalker" obsessiva.

Vitor Búrigo diz que parte do sucesso da produção se deve às "atuações maravilhosas" da dupla de protagonistas, que "com certeza serão indicados ao Emmy". No Plano Geral dessa quarta-feira (1º), Flavia Guerra ainda destaca especialmente a atuação da "stalker", Jessica Gunning. "Mas eles são todos primorosos."

A série ganhou uma rápida popularidade por se relacionar diretamente com a vida moderna e gerou debates nas redes sociais. "Dialoga muito com o mundo atual", diz Vitor. "Claro que esses stalkers existem há muito tempo, mas eles tratam de uma questão muito contemporânea, que é o email, mensagem. Nas redes sociais, é muito fácil saber a vida inteira de alguém".

O primeiro episódio, diz Búrigo te deixa muito à vontade para continuar assistindo a essa história e saber para onde vai essa loucura. "Você fica pensando, 'Que tipo de louca é ela?'. Você não sabe em que momento ela vai esfaquear ele ou dar um beijo nele. É uma coisa meio doida", completa Flavia.

Outro grande acerto é o fato de Richard Gadd ser não só o ator por trás do protagonista, mas o criador da série, que foi inspirada em situações de sua própria vida. Ao longo dos episódios, ele revela traumas pessoais e mostra como projetou suas próprias inseguranças nessa "fã". "É claro que é uma obra de ficção, então muita coisa ali também provavelmente foi criada para construir essa narrativa - o que deu e está dando muito certo. É uma das séries mais assistidas desde que estreou", destaca Vitor.

Para Flavia, trata-se de uma série "muito confessional" que nos faz questionar sobre os sentimentos contraditórios da "vítima". "É uma série profundamente sincera. Tudo o que está ali são sentimentos muito verdadeiros."

