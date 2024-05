MC May lamenta morte de Anderson, do Molejo, após visitar túmulo

MC May, ex-affair de Anderson Leonardo, do Molejo, lamentou a morte do cantor após visitar túmulo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A cantora foi impedida de ir ao velório pela família do artista foi ao cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, se despedir.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou registros do momento. "Queria ter ido no seu lugar".

Anderson e May se relacionaram em 2021 e virou caso de polícia após a funkeira acusar o cantor de estupro.

MC May visita túmulo de Anderson Leonardo, do Molejo Imagem: Reprodução/Instagram

Denúncia de estupro

Em fevereiro de 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor", declarou.

Anderson Leonardo negou as acusações de estupro. Contudo, confirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino. No depoimento à polícia, disse ser inocente e informou estar sendo vítima de chantagens pelo jovem.